“Il sale addosso”: Irene Blundo presenta il suo nuovo romanzo nella sede della Proloco

Martedì 5 luglio, alle 21.30, alla Proloco di Grosseto, verrà presentato il libro “Il sale addosso” di Irene Blundo. Sarà l’artista Andrea Ferrari a dialogare con la scrittrice. A fare gli onori di casa il presidente della Proloco, Andrea Bramerini. La presentazione è organizzata in collaborazione con la libreria Mondadori di Grosseto.

Trama del romanzo

Una vacanza in Sicilia, tra Pantelleria e il Barocco degli Iblei, è bruscamente interrotta da una telefonata: Marta (libraia) deve tornare a Firenze. Lucio (skipper) decide di seguirla, ma riuscirà a stare lontano dalla sua isola? Il loro amore, nato una sera d’estate a Capalbio, dovrà superare improvvisi ostacoli. Dall’arte Marta si sente compresa, mentre osserva le vite degli altri che sembrano procedere più velocemente della sua. Ma qual è la giusta direzione? La storia è ambientata in Toscana e in Sicilia, lungo i percorsi psicologici dei personaggi e i panorami che incontrano (tra cui l’Argentario, il castello simbolo di Banfi, Montemassi con i Quadri viventi e la tenuta Rocca di Montemassi).

Il romanzo “Il sale addosso” è il seguito del libro “La ragazza con il vento tra i capelli”. Anche chi non ha letto il precedente, comunque, può seguire la trama del testo. In copertina il dipinto “Lo sposo giovane” dell’artista Andrea Ferrari.

Irene Blundo

Giornalista e scrittrice, ha lavorato per 17 anni al quotidiano QN-La Nazione. Attualmente collabora con riviste (Storia e storie di Toscana) e web magazine. Di libri, cinema, musica, arte e spettacoli parla nel suo blog “Oblò sulla cultura”. Nel 2015 ha pubblicato il Millelire di Stampa Alternativa “Bianciardi d’essai”. Nel 2016, per Laurum editrice, ha scritto “Grosseto nel fango. 50 anni dall’alluvione dei dimenticati”. Dello stesso anno è “L’alambicco e la bambina”, dedicato al maestro distillatore Priscilla Occhipinti.

Nel 2019 a Pisa le è stato assegnato il Premio Europa per la sua “instancabile attività per la promozione della cultura e della letteratura in particolare“. Nel 2019 è uscito, sempre con Laurum, “Mare di conchiglia”: raccolta di 14 racconti con cui ha vinto il Premio speciale Cultura del territorio al concorso letterario nazionale “Amori sui generis”. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, “La ragazza con il vento tra i capelli”, che rappresenta anche la sua prima esperienza nel self-publishing.

Laureata con lode in Lingue e letterature straniere all’università di Siena, appassionata lettrice, Irene Blundo ha curato rubriche di recensioni di libri, di cui continua a occuparsi. Nel ruolo di editor, ha lavorato ad alcune pubblicazioni di Stampa Alternativa. Nel 2020 ha frequentato il corso di scrittura dell’autrice e filosofa Ilaria Gaspari alla Scuola Holden di Torino. A giugno 2022 è uscito il suo nuovo romanzo: “Il sale addosso”, seguito de “La ragazza con il vento tra i capelli”.