“Il ritratto”: Paola Zannoner presenta il suo ultimo romanzo

Appuntamento al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, venerdì 2 luglio, alle 18, per la presentazione del romanzo “Il ritratto“, di Paola Zannoner, edito da Giunti. Interverranno l’autrice e Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima.

Si è scelto di cominciare proprio con un romanzo ambientato in un museo: la Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze, creando così una sorta di parallelismo con il Museo di San Pietro all’Orto che ospita l’evento, dove è esposta tra le altre opere, la Maestà di Ambrogio Lorenzetti.

Protagoniste della storia sono due donne: quella del capolavoro rinascimentale “La Velata”, una donna che Raffaello Sanzio ritrasse probabilmente tra il 1512 e il 1518. L’altra è Silvia, la custode del museo.

Tutto inizia da un ragazzo che fissa il ritratto come fosse rimasto ipnotizzato. Incuriositi e allarmati, i custodi del museo decidono di intervenire. A parlare con il misterioso visitatore è Silvia, giovanissima custode assunta da circa un anno, con il compito di occuparsi del pubblico di studenti. Tutto si complica quando, nonostante il modernissimo sistema di sicurezza, il capolavoro scompare. Silvia verrà a capo dell’intricato plot, che ha come scenario una sempre splendida, ma inusuale Firenze, anche lottando contro sé stessa ed il sentimento che iniziava a legarla ad un silenzioso ragazzo coreano, forse vittima della “Sindrome di Stendhal” nei confronti de “La Velata”. Il romanzo di Paola Zannoner è uno sguardo profondo e attento al grande valore della cultura e della memoria in un mondo sempre più tecnologico.

La scelta di questo libro per una presentazione al museo, oltre all’affinità dei temi, è anche dovuta al fatto che l’autrice ha progettato intorno al romanzo un’attività didattica che potrebbe essere proposta alle scuole del territorio per valorizzare l’arte di Massa Marittima. Il Museo di San Pietro all’Orto, infatti, è una delle strutture e dei siti più importanti del Sistema museale di Massa Marittima e del territorio, e narra la storia del territorio e il patrimonio culturale locale, fornendo una visione articolata e completa di una realtà di grande valore assoluto.

L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione scrivendo ad accoglienzamuseimassa@gmail.com o telefonando al numero 0566.906525.

La presentazione del libro è organizzata dalla cooperativa Zoe, concessionaria dei Musei, in collaborazione con la Libreria Matozzi.

L’autrice Paola Zannoner, nata a Grosseto, da molti anni vive a Firenze e ha al suo attivo almeno una quarantina di romanzi diretti a ragazzi e adulti, alcuni dei quali tradotti in diverse lingue. Con il romanzo “L’ultimo faro” ha vinto la seconda edizione del premio Strega per ragazzi, al quale è stata anche finalista nella cinquina alla prima edizione.

Ha cominciato a pubblicare nel 1998 e il suo libro “Il vento di Santiago” (Mondadori 2000) è diventato un classico per le scuole. In oltre vent’anni di produzione, ha ricevuto i più importanti premi letterari italiani come il Bancarellino (con “La linea del Traguardo”, 2003) e il Premio Strega Ragazzi e Ragazze nel 2018 con “L’ultimo faro” (2017). I suoi romanzi trattano temi diversi offrendo spaccati di una società contemporanea, come “Zorro nella neve” (Il Castoro, 2014), “A piedi nudi a cuore aperto” (De Agostini, 2016), il romanzo storico incentrato su Shakespeare “Il Bardo e la Regina” (DeA Planeta, 2019). Zannoner ha pubblicato per Giunti la serie best seller “La banda delle ragazzine”, che sta diventando una serie tv e, per i più piccoli, “La rubamamma”, “Ti racconto le fiabe”, “Il ritratto”.