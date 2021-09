“Il ritorno alla normalità dopo la bufera della pandemia passa necessariamente attraverso le scuole”, spiega Antonfrancesco Vivarelli Colonna

“Il ritorno alla normalità dopo la bufera della pandemia passa necessariamente attraverso le scuole”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’inizio delle lezioni è ormai alle porte – continua il sindaco di Grosseto – e migliaia di studenti si preparano a tornare tra i banchi. L’auspicio di tutti, nell’augurare un buon anno ai ragazzi e al personale docente e non docente, è che l’attività didattica possa di nuovo svolgersi con continuità e secondo il suo naturale andamento. Come amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte e a garantire l’attuazione e il rispetto di tutte le misure che consentano lo svolgimento delle lezioni in sicurezza a senza rischi di contagio. Durante i mesi dell’emergenza siamo intervenuti prontamente laddove si presentavano situazioni delicate: abbiamo ad esempio adeguato i fabbricati scolastici di via Meda, via Adamello, via Monte Bianco, Via Corelli, e via Lago Maggiore. Abbiamo rivisitato spazi funzionali e didattici anche negli istituti di via Brigate Partigiane, via Marche, via Rovetta, via De Amicis, via Baracca a Marina. Queste sono solo alcune delle azioni attivate: si è trattato di una vera ricognizione a tutto campo che ci ha portato ad intervenire praticamente su tutto il territorio, dalla semplice installazione di cartelli a lavori strutturali più profondi”.

“Naturalmente, anche prima dell’emergenza pandemica abbiamo sempre mantenuto ai massimi livelli l’attenzione alla sicurezza, stabilità e funzionalità di ogni scuola grossetana, programmando e portando a termine importanti lavori di riqualificazione: ristrutturazioni, impermeabilizzazioni, abbattimento di barriere architettoniche, indagini per la sicurezza sismica. Non sono mancati interventi sulle infrastrutture sportive, come il rifacimento delle palestre della scuola di via Portogallo, via Garigliano e dell’istituto scolastico di Braccagni, oltre al cospicuo finanziamento per la realizzazione dell’area playground dedicata alle attività sportive nella scuola di via de Barberi – termina Vivarelli Colonna -. Risale a pochi mesi fa, invece, la delibera di giunta che sancisce la nascita di un nuovo grande progetto che sarà realizzato con un investimento di oltre 6 milioni di euro: la costruzione di una scuola primaria in via Bielorussia, tecnologicamente avanzata, efficiente dal punto di vista energetico e dotata dei migliori strumenti didattici. Continueremo anche in futuro, attraverso un preciso e sostenibile programma di interventi, a lavorare per la sicurezza e la riqualificazione di tutte le infrastrutture scolastiche del territorio“.