“Il rischio dei disturbi alimentari”: terzo incontro online del progetto “Mi fido di te”

“Il corpo in adolescenza: il rischio dei disturbi alimentari” è il titolo del terzo appuntamento online in programma martedì 26 aprile, dalle 17 alle 19, del progetto “Mi fido di te”, promosso dalla Zona Distretto delle Colline dell’Albegna della Asl Toscana sud est in provincia di Grosseto.

Partecipano all’incontro Paola Manna, responsabile dell’Unità funzionale infanzia e adolescenza, e Serena Tornitore, psicologa dei consultori. Si tratta di un ciclo di incontri online rivolto ai genitori dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano per parlare della fase evolutiva e del delicato rapporto tra genitori e figli, organizzati dai servizi distrettuali dell’attività consultoriale, dipendenze, servizio sociale, salute mentale infanzia e adolescenza insieme alle istituzioni e alle associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di contrastare il disagio giovanile e dare sostegno ai bisogni della famiglie.

In tutto sono quattro gli incontri organizzati in modalità online. Il primo si è svolto lo scorso 23 febbraio, il secondo il 29 marzo e, dopo quello del 26 aprile, il prossimo è previsto mercoledì 25 maggio, quando al centro dell’incontro ci sarà il tema: “Il passaggio all’età adulta tra svincoli e dipendenze”. L’orario è sempre dalle 17 alle 19.

Per iscrizioni e informazioni è necessario inviare una e-mail a: areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it. Chi vuole partecipare riceverà un link per collegarsi alla videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meetings.