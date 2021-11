“Il piacere dell’onestà”: al teatro Moderno uno spettacolo per aiutare l’Aism

Sabato 20 novembre, a Grosseto, al teatro Moderno, ci sarà una giornata interamente dedicata alla sezione provinciale dell’Aism – Associazione italiana sclerosi multipla.

Primascena presenta la nuova compagnia teatrale in “Il piacere dell’onestà”. Il primo spettacolo sarà alle 16, il secondo alle 21.

Aism ringrazia di cuore Primascena – agenzia di spettacolo, il direttore Anna Falesiede, la “Nuova Compagnia Teatrale”, Enzo Rapisarda e tutto lo staff che si è occupato dell’organizzazione dell’evento, ricordando che quanto realizzato è stato possibile in accordo con il Comune – assessorato alla cultura, turismo e spettacolo.

Nella stessa occasione, saranno presenti i volontari della sezione Aism di Grosseto per fare una breve presentazione di quelle che sono le attività in corso

“Momenti come questi sono fondamentali per dare continuità ai progetti territoriali attivi, finanziarne nuovi e migliorare ‘oggi’ la qualità di vita di tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla – si legge in un comunicato dell’Aism -. Ricordiamo che la sezione Aism di Grosseto garantisce una corretta informazione ed orientamento sulla sclerosi multipla ed è collegata in rete con tutti i nodi della rete dei servizi, ospedalieri e territoriali, per facilitare il corretto percorso di presa in carico. Svolge attività di accoglienza e relazione continuativa con le persone coinvolte nella sclerosi multipla per avere sempre una fotografia aggiornata del contesto territoriale. Diventa volontario ed unisciti al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla. Per diventare volontario, raggiungici nella nostra sede ed entra in contatto con noi. Non è necessario alcun contributo economico, ma il tempo che potrai dedicare sarà ‘oro’ per garantire continuità alle attività territoriali che la sezione pianifica ogni anno”.

A Grosseto, la sezione Aism è sempre aperta e si trova in via De Amicis n.5. Tel. 335.1549925, 335.1549933 e 335.1549937. E-mail: aismgrosseto@aism.i.