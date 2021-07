“Il peso dell’amore”: Leonardo Mendolicchio presenta il suo libro sui disturbi alimentari

Continuano le iniziative nell’ambito del progetto informativo sui disturbi alimentari “L’amore non toglie“.

Il progetto è realizzato da associazione Perle Onlus insieme a Commissione pari opportunità provinciale di Grosseto, Commissione pari opportunità di Magliano in Toscana, Commissione pari opportunità di Orbetello, Comune di Orbetello, Commissione pari opportunità di Monte Argentario, Comune di Monte Argentario, Comune di Capalbio e Comune di Sorano e prevede un ciclo di webinar informativi allo scopo di diffondere corrette informazioni sui disturbi alimentari.

L’iniziativa in programma questa settimana, tuttavia, si svolge in presenza, nel completo rispetto delle normative anticovid, all’Hotel Terme Marine Leopoldo II, in via IV novembre 133 a Marina di Grosseto.

Sarà ospite il dottor Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra psicoterapeuta specializzato nella cura dei disturbi alimentari dca: anoressia, bulimia. E’ responsabile dell’Unità operativa Riabilitazione dei disturbi alimentari e della nutrizione presso Auxologico Piancavallo e del centro ambulatoriale di Piancavallo.

Il libro, dal titolo “Il peso dell’amore“, con prefazione di Francesca Fialdini, si propone di capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola. Anoressia, bulimia, obesità e non solo: perché i nostri ragazzi non accettano il proprio corpo e come possiamo fare per aiutarli?

Informazioni: cell. 393.9939444 – e-mail associazioneperleonlus@gmail.com