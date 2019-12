“Il Paese Sottosopra”: inaugurazione per la nuova ludoteca e doposcuola

Una ludoteca a Follonica, un servizio che mancava. A pensarlo sono state cinque socie dell’associazione Gruppo Solidarietà Heos, che, con anni di esperienza nella scuola e nel sociale, hanno ritenuto importante allestire uno spazio dedicato ai bambini nella città del golfo. “Il Paese Sottosopra” sarà inaugurato sabato 14 dicembre.

Il Gruppo Solidarietà Heos, storica associazione fondata da Don Bastiano Leone negli anni Novanta, presieduta da Giorgia Turacchi, si rinnova ampliando le sue attività attraverso un posto in cui i più piccoli possano giocare e divertirsi, ma anche avere un sostegno nei compiti. Una ludoteca che al mattino accoglierà i bambini più piccoli e nel pomeriggio si dividerà tra le attività ludiche e quelle di doposcuola.

“Il servizio si rivolge ai bambini dai diciotto mesi agli undici anni – spiega Laura Pacini, componente del consiglio dell’associazione e promotrice del progetto –, mettendo a disposizione spazi, servizi e una grande varietà di materiali ludici per favorire lo sviluppo, l’educazione, la socializzazione e lo svago“.

Operatrici altamente qualificate quelle che accoglieranno i piccoli in una struttura pensata a loro misura con moltissimi laboratori: inglese, arte e musica: “Nella prima settimana, dopo l’apertura cercheremo di costruire la ludoteca insieme ai bambini dando spazio alla loro fantasia e creatività, per esempio dipingendo o allestendo alcune parti della ludoteca con loro – continua Pacini –. La struttura sarà sempre aperta, domeniche e festività comprese. In estate, In una cittadina come Follonica, pensiamo che ci sia bisogno di un luogo che possa accogliere i bambini dalla chiusura delle scuole fino alla loro riapertura a settembre, soprattutto per tutti coloro che lavorano nel turismo“.

L’inaugurazione, a cui sono tutti invitati, si terrà sabato 14 dicembre, dalle 16 in poi in via Norma Pratelli 34, all’ex Toto e Tata. A tutti i partecipanti verrà offerta la merenda e molte saranno le sorprese che attenderanno i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 370.3792052.