Il noleggio a lungo termine senza anticipo: tutti i benefici

Il noleggio a lungo termine senza anticipo è una formula che riscuote un notevole successo anche in virtù dei tanti benefici che lo contraddistinguono: per esempio la flessibilità, che lo rende adatto a soddisfare le esigenze più diverse per ogni tipologia di utenza. È, infatti, un’opportunità preziosa per i neopatentati, che in genere hanno a disposizione un budget limitato (si parla nella maggior parte dei casi di 18-19enni) e quindi non si possono permettere di versare un anticipo come, invece, sarebbe richiesto dal leasing.

Grazie al noleggio a lungo termine si può sfruttare la possibilità di cambiare la macchina con una frequenza maggiore rispetto a quel che avverrebbe con un veicolo di proprietà, per di più beneficiando del fatto che non ci si deve preoccupare della svalutazione del mezzo. Come noto, questa formula prevede una rata all inclusive, di cui fanno parte tutti i servizi di cui si può aver bisogno per l’uso del veicolo, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, il bollo e la Rc auto. Rent4You è una realtà consolidata e di comprovata affidabilità nel settore del noleggio a lungo termine senza anticipo: un player storico che garantisce alla clientela serietà, professionalità e soprattutto una vasta gamma di offerte tra cui scegliere.

La formula senza anticipo è apprezzata da tutti coloro che non possono contare su una somma ingente da investire: anche tante famiglie che hanno problemi ad arrivare alla fine del mese, o che comunque sono costrette a tirare la cinghia, trovano nella soluzione del noleggio a lungo termine una valida alternativa rispetto all’acquisto. Nel momento in cui si sottoscrive il contratto si sa già che si dovrà pagare una rata mensile e che non ci saranno spese supplementari. La rata include tutti gli oneri, e tra l’altro per il cliente questo vuol dire che non ci sono scadenze di cui preoccuparsi, non solo per il pagamento di assicurazione e bollo, ma anche per adempimenti burocratici vari o necessità pratiche, come la sostituzione degli pneumatici in autunno e in primavera.

Senza dover versare alcun anticipo, si ha la possibilità di pianificare le spese in maniera facile e accurata. Inoltre, si è liberi di cambiare la macchina con regolarità, anche una volta ogni due anni, a differenza di quel che potrebbe avvenire con un’auto di proprietà. Insomma, dai privati alle aziende, questa formula sembra essere un’idea splendida per tutti.