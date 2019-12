“Il nido”: nuovo appuntamento con le “Domeniche a Teatro” alla Fonderia Leopolda

Per la rassegna “Domeniche a Teatro“, domenica 14 dicembre, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, il Teatro Telaio presenta “Il nido”, con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, con la drammaturgia e la regia di Angelo Facchetti.

Due uccellini volano in sincronia, come chi si conosce bene e si capisce al volo. Un’armonia che genera un uovo; perfetto, bellissimo, fragile, la cosa più preziosa. Pieni di felicità i due uccellini cominciano a costruire il nido: lo vogliono grande ed accogliente per proteggere il loro uovo nel migliore dei modi. Servono pazienza, ingegno, volontà, ma … ogni volta che sono ad un passo dalla fine, qualcosa va storto….

Ingresso 5 euro, vendita biglietti alla Proloco di Follonica a partire da oggi. La cassa del teatro apre domenica alle 15.30.

L’ultimo appuntamento della rassegna è per domenica 26 gennaio con “L’ultima cena”.