“Il mondo addosso”: ecco il podcast sulla Concordia e le storie degli abitanti del Giglio

Nella vita delle persone ci sono giorni che passano senza lasciar traccia e poi ci sono quelli che segnano un “giro di boa”, una linea di demarcazione oltre la quale tutto cambia.

Uno di quei giorni è la sera di venerdì 13 gennaio 2012, in cui la Costa Concordia – che stava effettuando una crociera nel Mediterraneo con partenza da Civitavecchia e scali previsti a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Cagliari e Palermo – naufraga davanti al porto dell’Isola del Giglio. Da quel momento tutto cambia non solo per i passeggeri della nave, ma anche per gli 800 abitanti dell’isola, che fino ad allora erano immersi nella normalità di un inverno come gli altri. Quando alle 21.45 la nave urta il più piccolo degli scogli delle Scole, situato a circa 500 metri dal porto, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo, quel momento segna per tutti loro una linea, netta e imprescindibile, un prima e un dopo.

A quasi 10 anni da quel giorno, a dar voce alle storie degli abitanti dell’isola del Giglio che in quella notte hanno accolto, soccorso, nutrito e scaldato i superstiti del naufragio, dal 22 novembre arriva su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – “Il mondo addosso” di Matteo Caccia, una produzione Mismaonda per Audible Original.

Il podcast descrive l’evento dal punto di vista dell’isola e dei suoi abitanti, che dalla sera del 13 gennaio 2012 si sono ritrovati sotto l’attenzione di tutti i media nazionali e internazionali. Donne e uomini di mare, abituati alla solitudine e all’isolamento di una vita tranquilla spesa su una piccola isola del Mediterraneo, battuta dai turisti per un mese all’anno e dal maestrale per gli altri 11, che il mondo è andato a stanare per metterli al centro di articoli, talk show e processi.

Nelle 10 puntate da 50 minuti ciascuna, quindi, non ci sarà spazio per l’analisi della responsabilità del naufragio, per il comandante che abbandonando la sua nave è diventato il simbolo di un intero Paese in declino o per l’incredibile avventura ingegneristica che ha raddrizzato una nave affondata e l’ha fatta navigare lungo il Mar Tirreno fino a Genova.

Il podcast dà invece voce, con una narrazione corale e insieme privata, all’isola che si è sempre lasciata raccontare, ma che adesso prende la parola e si racconta attraverso le storie del sindaco, dell’ex guardiano del faro, della suora o della signora che apre la sua casa e accoglie i naufraghi come fossero suoi figli scampati al pericolo e tornati alla vita.

Voci e storie ascoltate e raccolte da Matteo Caccia (già autore per Audible dei podcast “La piena”, “Oltre il confine” e “L’osola di Matteo”), che per realizzare “Il mondo addosso” è stato al Giglio per una settimana ad ascoltare e restituire in podcast i destini di quelle donne e quegli uomini che si sono visti arrivare una nave addosso, e seppure colti totalmente alla sprovvista, hanno preso in mano la situazione e hanno fatto quello che da millenni fanno gli isolani: accogliere ciò che arriva dal mare.

“Penso che il Giglio sia un grande laboratorio, in cui ognuno di noi attraverso le storie dei suoi abitanti può provare a capire come reagisce l’essere umano quando un imprevisto enorme e incredibile si presenta nelle nostre vite: sotto forma di un lutto, di una malattia, dell’amore che arriva o che se ne va, di una nave che si schianta sui tuoi scogli o di una pandemia che irrompe nella vita di un pianeta intero – racconta Matteo Caccia -. Sono storie di donne e uomini di mare, abituati a cavarsela da soli, ma anche abituati ad accogliere. Persone che hanno agito, senza farsi domande, persone che dopo quella notte sono state diverse, perché sull’isola, come molti mi hanno raccontato, il tempo si divide in prima e dopo Concordia”.

“Il mondo addosso” di Matteo Caccia è una produzione Mismaonda per Audible Original. È disponibile in esclusiva su Audible.it dal 22 novembre 2021.

Le puntate del podcast:

Come un ragazzo che gioca sulla neve Mi hanno portato Gesù Bambino Una nuova consapevolezza Per la seconda volta la storia passava dal Giglio Era sempre estate Fino in Russia Mi sono messo ad aspettare Tornare alla vita di prima Attaccato allo scoglio come le patelle Tranquilli in mezzo al mare

Credits

Condotto da: Matteo Caccia

Testi di: Matteo Caccia

Scritto con: Anita Panizza

Musiche originali: Luca Micheli

Regia e sound design: Luca Micheli

Produzione: Audible

Produzione esecutiva: Mismaonda

Matteo Caccia

Raccoglie scrive e racconta storie alla radio, in radio e dal vivo, per iscritto e a voce. Lo ha fatto a Radio2 dove ha scritto e condotto “Amnèsia”, “Una vita” e “Pascal”. Nel 2019 torna a Radio24, dove aveva iniziato con “VendoTutto”, “Voi siete qui” e ora è in onda tutti i giorni alle 15 con “Linee d’ombra”. Ha creato e conduce “Don’t tell my mom” Storyshow, in scena ogni primo lunedì del mese a Milano. Ha scritto tre libri “Amnèsia” e “Il nostro fuoco è l’unica luce” per Mondadori, e l’ultimo “Il silenzio coprì le sue tracce” per Baldini&Castoldi. È maestro del Biennio “Brand new” dedicato alla comunicazione d’impresa alla Scuola Holden di Torino. È autore e voce per Audible, oltre alla novità “Il mondo addosso”, di “La Piena”, serie podcast che racconta la storia di un meccanico infiltrato nei Narcos sudamericani, “Oltre il confine”, serie podcast in 10 puntate che racconta la storia di Karim Franceschi, il primo italiano a Kobane contro l’Isis, e “L’isola di Matteo”, il podcast che ricostruisce la Sicilia di Matteo Messina Denaro sulla scia dei racconti di Giacomo Di Girolamo.