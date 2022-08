“Il mistero di Roswell”: alla biblioteca di storia dell’arte un incontro sugli Ufo

Sabato 20 agosto, alle 21, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, è in programma una conversazione di Vittorio Sabadin dal titolo “Il mistero di Roswell“.

Qualcosa cadde nel deserto del New Mexico il 3 luglio 1947. Palloni sonda dell’esercito americano o un’astronave con esseri alieni a bordo? Dopo 75 anni il mistero non è ancora risolto, ma ci avviciniamo alla verità.

Il 3 luglio 1947 qualcosa cadde dal cielo nel deserto del New Mexico, a pochi chilometri dalla cittadina di Roswell. Un primo comunicato dell’Air Force parlò della cattura di un disco volante, ma fu smentito il giorno dopo: i militari precisarono che era stato recuperato solo un pallone sonda precipitato per un guasto. Ma molti testimoni dissero all’epoca di avere visto portare via dei corpi, altri li videro nell’ospedale della base militare. Molti anni dopo, ex militari ormai anziani e in pensione ricordavano ancora l’odore insopportabile che si avvertiva nell’edificio.

Dopo avere smentito per decenni l’esistenza degli Ufo, il Pentagono ha ora ammesso che esistono «fenomeni aerei non identificati» e ha pubblicato i filmati girati dai piloti della Marina. Il Congresso americano ha chiesto un rapporto, l’ex presidente Obama ha dichiarato che gli Ufo esistono e che sono un fenomeno «da prendere sul serio». E l’ex presidente Trump ha detto di sapere «molte cose» su Roswell, ma di non poterle dire.

Di quello che è stato forse il primo contatto tra esseri umani e visitatori alieni, tre quarti di secolo fa, nel deserto del New Mexico, parlerà il giornalista e studioso Vittorio Sabadin il 20 agosto, alle 21, nel giardino della biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano.