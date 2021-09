“Il mio diario”: la Polizia augura buon anno scolastico e consegna l’agenda agli studenti

Anche per l’anno scolastico 2021/22 la Polizia di Stato ha rinnovato l’agenda scolastica “Il mio diario”, consegnandolo a tutti gli alunni delle classi quarte dell’Istituto comprensivo di Civitella Paganico, selezionati per la provincia di Grosseto. Si tratta di un’agenda scolastica che, utilizzando personaggi a fumetti, illustra comportamenti volti all’educazione e al rispetto delle regole, oltre che all’educazione su cui si fonda una società.

La novità principale dell’edizione 2021-22 è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta costituzionale, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza digitale, in linea con la reintroduzione in ambito di materie scolastiche dell’educazione civica. I due supereroi protagonisti del diario, Vis e Musa, raccontato agli studenti l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli, ma vengono affrontati anche temi come la salute, lo sport, la cura dell’ambiente.

Il diario è stato distribuito lo scorso 17 settembre dal Sostituto Commissario della Questura di Grosseto Margherita Procopio, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico, che negli anni è divenuto un punto di riferimento per studenti, genitori e insegnati. Hanno partecipato anche l’Agente Erica Golino e il sindaco di Civitella Paganico Alessandra Biondi.

“Ritengo fondamentale la sinergia tra istituzioni nella costruzione della personalità dei nostri ragazzi – ha sottolineato il sindaco Biondi -. Uno stimolo per tutti ad essere insieme“.

Il diario, giunto alla sua ottava edizione, è stato ideato dal Ministero dell’Interno nella consapevolezza che per una formazione adeguata dei giovani occorra la sinergia di più istituzioni.