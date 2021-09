“Il mio diario”: la Polizia distribuisce l’agenda ai bambini delle elementari

Visita, questa mattina, della Polizia di Stato agli studenti di quarta delle scuole elementari di Santa Fiora per la distribuzione de “Il mio diario“, un diario scolastico speciale, realizzato su scala nazionale dalla Polizia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per promuovere tra i bambini l’educazione alla legalità.

Sono intervenuti all’iniziativa Beatrice Forteschi, consigliera del Comune di Santa Fiora con delega ai servizi scolastici, infanzia e adolescenza; la vicaria, Cristina Bizzarri, e il funzionario dell’ufficio scolastico regionale, Nicoletta Farmeschi. E per la Questura di Grosseto, il Sostituto Commissario, Margherita Procopio, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico, e l’Assistente Capo, Franco Daveri. Gli alunni si sono dimostrati molto interessati e hanno rivolto diverse domande alla Polizia di Stato. L’Istituto comprensivo di Santa Fiora rientra tra quelli individuati dal Ministero dell’Istruzione per la distribuzione del diario.

All’interno del diario i bambini troveranno Geronimo Stilton, il topo giornalista, e dei simpatici fumetti dove i protagonisti sono i supereroi della legalità Vis e Musa e i loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, che insieme alla Polizia di Stato, parleranno agli alunni di sicurezza stradale, regole per viaggiare sicuri in treno e in aereo, ma anche di come navigare su internet con consapevolezza e tratteranno temi importanti dell’educazione civica, come la cittadinanza digitale, lo sviluppo sostenibile e la Costituzione.