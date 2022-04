“Il mare in città”: la pinacoteca civica organizza una caccia al tesoro per i bambini

Sabato 30 aprile, la pinacoteca civica di Follonica organizza una caccia al tesoro dedicata alle famiglie dal titolo “Il mare in città”.

Si tratta di un percorso alla scoperta dei tesori del territorio e, allo stesso tempo, all’insegna del rispetto per l’ambiente. L’evento è ospitato all’interno della mostra dedicata alle opere della collezione permanente “Blu pinacoteca – Verso l’infinito“.

L’appuntamento è alle 16.30 di fronte all’ingresso della pinacoteca civica, in piazza del Popolo 1. La quota per ogni bambina o bambino è di 4 euro, gratuito per i genitori. Alla fine della caccia, che ha una durata di circa due ore, è prevista la consegna di un premio per i partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Magma, al numero 0566.59027, dalle 15.30 alle 17, dal martedì alla domenica, oppure inviare una mail a frontoffice@magmafollonica.it. In alternativa, rivolgersi alla Biblioteca della Ghisa al numero 0566.59246, dalle 16 alle 19, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, e dalle 9.15 alle 12.45 il sabato (mail a biblioteca@comune.follonica.gr.it), oppure rivolgersi alla pinacoteca civica, al numero 0566.59023, dalle 15.30 alle 19 tutti i giorni, tranne il lunedì.