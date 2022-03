“Il mare comincia da qui”: al via la mostra di Dario Vella dedicata all’ecologia

Dario Vella, lo street artist follonichese che presto decorerà la facciata del mercato coperto, arriva in pinacoteca il prossimo 17 marzo con una mostra dedicata all’ecologia e alla sostenibilità, dal titolo “Il mare comincia da qui“.

La volontà è quella di sensibilizzare il pubblico in merito agli effetti dannosi per l’ambiente costiero e marino provocati dai mozziconi di sigaretta gettati a terra, in spiaggia e soprattutto nei tombini di raccolta dell’acqua piovana. Il progetto presentato da Vella è stato realizzato con la collaborazione di Gianluca Procaccini.

«Dario Vella decorerà presto con una sua opera realizzata insieme a Giuliano Giuggioli la facciata del mercato coperto – spiega il sindaco Andrea Benini –. La street art può trasformare tutto ciò che è per strada in un’opera inedita e Follonica, ormai da anni, vede fiorire murales in molti dei suoi quartieri. Questi lavori entrano a far parte del tessuto urbano e cambiano volto alle strade, dando un significato diverso allo spazio abitato. Dato il suo impegno ormai ventennale, conosciamo bene Dario Vella come street artist e con questa mostra, ospitata all’interno della pinacoteca civica, adesso avremo modo di conoscere un altro aspetto, probabilmente meno noto, del suo lavoro».

«Questa mostra scardina l’immaginario legato alla comunicazione ambientale classica – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –: non si pone, infatti, l’obiettivo di moralizzare o “punire” chi getta a terra o nei tombini le cicche di sigaretta, ma vuole stimolare una coscienza collettiva, che renda tutti i visitatori e le visitatrici consapevoli di quanto un gesto individuale e semplice, come quello del gettare la sigaretta, possa avere una ripercussione collettiva molto grande. Siamo, perciò, felici di ospitare questa mostra che l’artista ha voluto condividere con la sua città d’origine. Sarà una mostra contemporanea, i cui linguaggi saranno molteplici e andranno dalla pittura alla scultura fino al videomaking, per “colpire” il visitatore da ogni punto di vista. Non esiste una soluzione univoca per la riduzione dell’inquinamento, ma esistono tanti piccoli e semplici accorgimenti che, se messi in atto, possono ridurre anche in modo consistente l’inquinamento ambientale».

«Il progetto della mostra – spiega Dario Vella – porta ad una riflessione sull’inconsapevolezza degli effetti dannosi di un gesto diventato abitudinario, quale il buttare a terra il mozzicone di sigaretta, ma che può avere conseguenze devastanti, dato che le sostanze tossiche in esso presenti si accumulano nell’ambiente e in particolare nel mare dove, una volta degradati, possono entrare nella catena alimentare. Le conseguenze della pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora mi hanno fatto ragionare su come certe scelte, se prese in modo superficiale, possano ripercuotersi sul normale corso dell’esistenza. Spesso ciò che non tocca realmente in prima persona sembra che non esista, ma in questo nuovo mondo la globalizzazione ci rende tutti connessi gli uni agli altri; siamo veramente tutti molto più vicini di quanto si possa pensare e ogni nostra piccola azione quotidiana inevitabilmente influenza quella degli altri».

Nelle opere esposte in pinacoteca, realizzate su cartoni di riuso, Vella riflette sulla riappropriazione degli spazi da parte della natura durante il lockdown.

«L’economia, attualmente, è basata su leggi economiche di mercato e non su leggi che tutelano la salute ambientale perché questa non porta denaro. Per la comunità è diventato normale – spiega Vella –. Io credo che l’unica strada per poter cambiare le cose stia nel rivoluzionare il concetto di “normalità” e, dunque, cambiare il significato di quelle cattive abitudini acquisite nel tempo senza un’effettiva volontà di recare danno all’ambiente, agli animali e di conseguenza a noi persone».

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Magma, tel. 0566.59027 (in orario di apertura del museo), e-mail frontoffice@magmafollonica.it.