Nuovo appuntamento con “Il Maam in piazza”: si parlerà di citizen science

Venerdì 24 luglio, in piazza Baccarini, a Grosseto, dalle 19 alle 20.30, nuovo appuntamento con “Il Maam in piazza, la cultura che unisce“, talk show nato per avvicinare il pubblico a chi fa cultura, attraverso il dialogo e il confronto.

Ospite della serata sarà il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi, con “Partecipa, impara, condividi: come la citizen science sta cambiando il nostro modo di fare scienza”.

Moderatore della serata sarà Enrico Pizzi, giornalista e direttore di Tv9.

Al termine del talk show, degustazione di prodotti tipici del territorio con l’azienda vitivinicola Rascioni e Cecconello e panificio Conti di Roccalbegna.

Prenotazione consigliata al numero 0564.488752.