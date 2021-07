Il Grifone d’Oro 2021 va ad Andrea Coratti

Il Grifone d’Oro, noto premio assegnato ogni anno dalla Proloco di Grosseto a chi si è distinto o ha valorizzato il buon nome del nostro territorio, sarà assegnato quest’anno al Dr. Andrea Coratti.

Il Consiglio Direttivo della Proloco di Grosseto, presieduto da Umberto Carini, si è riunito oggi nell’ufficio del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha votato anche nel ruolo di presidente della Provincia, per l’assegnazione dello storico premio cittadino.

Nato a Siena, chiusino di adozione, laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena e specializzato con lode, Andrea Coratti si è formato alla scuola grossetana del professor Giulianotti, trasferendosi successivamente a Careggi dove è diventato direttore della Chirurgia generale. Dopo quasi sette anni passati a Careggi, rientra a Grosseto – come dice lui stesso -: “Una scelta contro tendenza, forse anche poco comprensibile per il comune pensare, ma sostenuta da profonde motivazioni professionali, personali e familiari. A Grosseto è iniziata ed è cresciuta la mia carriera di chirurgo; a Grosseto nasce e vive la mia famiglia, e con essa la mia vita. Il nuovo ospedale Misericordia ha grandi potenzialità per sviluppare un bel progetto chirurgico e oncologico, al servizio sia della comunità maremmana, sia di tutta l’area Toscana Sud Est, il tutto arricchito da un’altra grande eccellenza grossetana, la Scuola Internazionale di Chirurgia Robotica”.

Dopo il ritorno all’ospedale di Grosseto come direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia generale e il successivo incarico di direttore del Dipartimento di Chirurgia della ASL Toscana Sud Est, per il dottor Andrea Coratti arriva un altro importante riconoscimento: si tratta della nomina di presidente eletto dell’associazione CRSA per l’anno 2022 Clinical Robotic Surgery Association. La nomina di Coratti avrà anche un’altra positiva ricaduta: per la prima volta il congresso internazionale della CRSA si svolgerà in Europa e più precisamente in Italia.

Il Grifone sarà consegnato dal presidente della Proloco alla presenza del sindaco, delle autorità e di tutta la cittadinanza la sera del 10 agosto, festa del Patrono San Lorenzo.

L’anno scorso il Grifone d’Oro era stato assegnato RRD-Roberto Ricci Designs, un marchio di alta qualità e tendenza nel settore delle attrezzature sportive e dell’abbigliamento per il mare noto in tutto il mondo.