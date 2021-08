“Il Giglio legge Dante”: ecco l’iniziativa per celebrare il Sommo Poeta

L’ associazione “Hey there I am using Theatre”, in collaborazione con la Pro Loco Isola del Giglio e il teatro dell’isola “Pietro Buttarelli”, presenta “Il Giglio legge Dante“, un’iniziativa per raccontare che in questo scoglio ci sono persone che ancora oggi rimangono sensibilmente colpite dalla grandezza del Sommo Poeta e lo farà con un particolare evento, che, viste le ristrettezze per la presenza di pubblico, verrà diffuso in streaming nei bar e nei ristoranti dell’Isola.

Si terrà giovedì 26 agosto, alle 21. In occasione del settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta, era doveroso, dunque, anche al Giglio rendere omaggio alla bellezza e alla melodia della nostra lingua. Una trentina di gigliesi e di “giglianti” si sono ritrovati così per ogni angolo dell’isola dal tavolino di un bar sulla spiaggia alla piazza ventosa del Castello passando sotto l’ombra della pineta fino a dentro la pancia della Torre Saracena di Giglio Porto per rileggere a voce alta le bellissime parole di Dante.

“Siamo fieri e felici – sottolinea Andrea Giannoni, regista dell’evento – e lo facciamo leggendo alcuni tra i più significativi versi della Divina Commedia, prima opera importante che dà il via alla storia della lingua italiana. Nonostante i suoi sette secoli di vita, noi la consideriamo ancora oggi attuale e al passo con i tempi per come affronta sentimenti profondi e concetti immortali. Sicuramente una grande opera che ognuno di noi può prendere come guida per conoscere i vizi e le virtù dell’essere umano e basare la propria vita in maniera consapevole e moderna”.