“Il Giardino delle Imprese”: ragazzi che vogliono reinventare il futuro

Al via il “Giardino delle Imprese 3” che, quest’anno si sposta online con il sottotitolo “Idee. Giovani. Comunità”: tre parole chiave che accompagneranno i ragazzi in un percorso di alta formazione per sviluppare il loro spirito imprenditoriale e plasmare il nostro domani.

Al progetto potranno accedere studenti iscritti al 3° e al 4° anno delle Scuole secondarie di II grado della provincia di Grosseto.

Il campus avrebbe dovuto svolgersi a Rondine Cittadella della Pace, un borgo medievale a pochi chilometri da Arezzo, altra provincia insieme a Firenze alla quale è rivolto il progetto, ma l’emergenza sanitaria ha costretto la revisione dell’iniziativa che si svolgerà a distanza dal 22 giugno al 10 luglio, con la possibilità a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria di un fine settimana a Rondine, a luglio o a settembre.

“Il Giardino delle Imprese” è promosso da Fondazione Cr Firenze e Fondazione Golinelli con la collaborazione di Rondine Cittadella della Pace, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, e, Murate Idea Park, Indire e Iul. Un percorso formativo e di orientamento unico ma anche un’occasione di riflessione e relazione unica per i giovani che con il lockdown hanno visto la loro quotidianità e la loro dimensione sociale totalmente stravolte.

L’ambiente e la persona sono i temi alla base del progetto che, quest’anno, ha una particolare declinazione sui beni comuni, ovvero quei beni che per essere valorizzati hanno bisogno che un’intera comunità se ne prenda cura.