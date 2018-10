Al via la stagione teatrale: agli Industri la prima nazionale de “Il fu Mattia Pascal”

Al via la stagione teatrale 2018/2019 curata dal Comune di Grosseto insieme a Fondazione Toscana spettacolo onlus.

In scena venerdì 26 ottobre, alle 21, agli Industri, “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello, una prima nazionale con Daniele Pecci.

L’adattamento è di Daniele Pecci e Guglielmo Ferro, la regia è a cura di Guglielmo Ferro. Gli interpreti sono Daniele Pecci, Rosario Coppolino, Giovanni Maria Briganti, Adriano Giraldi, Diana Hobel, Marzia Postogna, Vincenzo Volo.

Le scene sono di Salvo Manciagli, i costumi di Francoise Raybaud, le musiche di Massimiliano Pace, la produzione è a cura di Arca Azzurra/La Contrada/Abc Produzioni.

Lo spettacolo

Mattia Pascal vive in un immaginario paese della Liguria. Il padre gli ha lasciato una discreta eredità, che presto va in fumo a causa dei maneggi dell’amministratore, Batta Malagna. Per vendicarsi, Mattia ne compromette la nipote, che poi è costretto a sposare, ritrovandosi anche a convivere con la suocera, che lo disprezza. La vita familiare è un inferno, umiliante l’impiego. Mattia decide di fuggire per tentare una vita diversa.

Sempre venerdì 26 ottobre, alle 18, al teatro degli Industri è in programma un incontro pubblico con Daniele Pecci e tutto il cast; seguirà un aperitivo.

Biglietti

I singoli biglietti si potranno acquistare in prevendita dal 24 ottobre fino al giorno prima di ogni rappresentazione.

Per l’acquisto in prevendita ci si può collegare al sito del Comune (www.comune.grosseto.it, dalla home page, nella sezione “Teatri di Grosseto”), sui circuiti Box office e Ticket One o recandosi nelle rivendite autorizzate: a Grosseto da Bartolucci Export in via dei Mille, all’Ipercoop del centro commerciale Maremà, alla tabaccheria Amoroso in piazza del Mercato e alla tabaccheria Stolzi in via Roma, mentre a Follonica alla Coop di via Chirici o alla Pro Loco in via Roma.

Inoltre, è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli direttamente al botteghino del teatro in cui si svolge la rappresentazione il giorno stesso dello spettacolo, dalle 19 alle 21.

Informazioni sui siti http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041 e www.toscanaspettacolo.it; ai numeri 0564.488064 e 334.1030779, all’indirizzo e-mail promozione.cultura@comune.grosseto.it,