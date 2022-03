Il Fiorino festeggia 65 anni a “Taste” e ‘si regala’ il Cacio di Afrodite

Le eccellenze casearie de Il Fiorino tornano protagoniste a Firenze con ‘Taste’, il salone di Pitti Immagine dedicato al gusto e alle tendenze della cultura food contemporanea e del kitchen lifestyle.

Dal 26 al 28 marzo, nel padiglione centrale della Fortezza da Basso di Firenze, al piano attico 0 – 6, sarà possibile assaggiare i pecorini più premiati al mondo prodotti dall’azienda maremmana guidata da Angela Fiorini e dal marito Simone Sargentoni.

A Taste la presentazione del Cacio di Afrodite. A impreziosire la presenza del caseificio a Taste sarà la celebrazione dei primi 65 anni di storia, che culminerà con la presentazione dell’ultimo nato tra i formaggi firmati Il Fiorino: il Cacio di Afrodite. Questo pecorino semicotto, tanto atteso dal mercato caseario, è frutto di un lungo e appassionato lavoro di maturazione e stagionatura che punta a farlo entrare nell’olimpo dei formaggi più rinomati de Il Fiorino, a partire dalla Riserva del Fondatore fino al Cacio di Venere e al Cacio di Caterina.

Domenica 27 marzo con Frescobaldi una cena “Fuori di Taste”

Nell’ambito degli eventi “Fuori di Taste”, i pecorini d’autore de Il Fiorino incontrano Laudemio Frescobaldi. Domenica 27 marzo alle 20, al ristorante Frescobaldi in piazza della Signoria a Firenze, si svolgerà la cena con un menù che unisce il meglio della produzione casearia de Il Fiorino e l’eccellenza vitivinicola della Toscana. La serata si aprirà con insalata di cacio marzolino di pecora, carciofi fritti e fave fresche, prosciutto toscano e Laudemio Frescobaldi extra vergine; cacio e pepe condito con Riserva del fondatore servito nella sua forma; filetto di manzo mignon con salsa leggera al formaggio Morbidosa, endivia glassata al forno; crostata di pere e fior di ricotta di pecora con gelato al vin santo e miele di Pomino Frescobaldi. Tra i vini, Attems Ribolla Gialla 2021; Benefizio Riserva 2020; Castelgiocondo Brunello 2016; 40 Altari 2018 e Vin Santo del Chianti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 055.284724 oppure scrivere a reservations@frescobaldifirenze.it.

“Siamo molto felici – sottolinea Angela Fiorini – di tornare al ‘Taste’ dopo due anni. In questo periodo di stop forzato non ci siamo fermati e abbiamo portato avanti nuove sfide. Una di queste è quella del Cacio di Afrodite, che presentiamo, con grande orgoglio, nella suggestiva cornice fiorentina. Ci aspettiamo molto da questo pecorino che nasce da un lungo percorso, da tante prove e da una ricerca costante della perfezione. Speriamo che ‘Taste’ possa essere l’occasione per cominciare una nuova stagione di fiere e di incontri”.