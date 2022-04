“Il cuore di Grosseto per Ukraina”: tutto pronto per la partita di beneficenza

Mancano ormai poche ore alla partita “Il cuore di Grosseto 2022 per Ukraina“, che vedrà protagonisti il Finanzia & Friends Team Asd contro la Nazionale della solidarietà 2022.

L’evento mirato a raccogliere fondi per la popolazione ucraina ed è stato co-organizzato con l’amministrazione comunale di Grosseto e con il patrocinio dell’amministrazione provinciale di Grosseto ed il Comune di Castiglion Fiorentino.

Calcio d’inizio sabato 9 aprile alle 16, allo stadio olimpico “Carlo Zecchini” di Grosseto.

Il Finanzia & Friends Team Asd, sotto l’attento sguardo dei team manager Stefano Menato e Francesco Gara, con quest’ultimo che, oltre a giocare, debutterà come allenatore, sarà rafforzato dagli ex calciatori professionisti Ze’ Maria e Stringara dell’Inter, Pieri della Sampdoria, Zampagna dell’Atalanta, Biagini del Torino, uniti all’immancabile storico capitano dell’U.S. Grosseto Luigi Consonni, dall’attore grossetano Massimiliano Magrini, da una selezione di giocatori della comunità ucraina, tra i quali Oleksiv Kas’janov, ex atleta olimpico e marito della madrina della serata, nonchè ex campionessa del mondo, Hanna Kasyanova. La squadra scenderà in campo con Antonio Albertini, Raffaele Bova, Sergio Calabrese, Marco Ferrante, Danilo Diana, Pasquale Di Marino, Enrico Guazzini, Ighli Iannone, Massimo Margio, Pasquale Mastroianni, Michele Mazzella, Roberto Orusei, Massimiliano Turchetti, Baldino Rosi, Sauro Rossi e Paolo Scipioni.

La Nazionale della solidarietà 2022, sotto la guida degli allenatori Moreno Buccianti, Ct della Nazionale italiana sacerdoti, e Pietro Magro, presidente dell’Aiac Grosseto, capitanata dal comico Charlie Gnocchi, scenderà in campo con i vip Federico Quaranta (conduttore televisivo e radiofonico), Saverio Vallone (attore e regista), Zap Mangusta (attore, scrittore, regista), Giovanni Antonacci (rapper), Dj Carletto (Dj di Rtl 102.5), Rocco Barbaro (Zelig), Graziano Salvadori (comico), Luca Galtieri (Striscia la Notizia), lo chef Gianfranco Vissani, don Giuseppe Benedetti, don Emanuele Salvatori, Nello Lorenzoni e Klaudio Viska (Nazionale italiana Sscerdoti), Marco Buccianti (Nazionale italiana cuochi calcio), Alex Velykykh (allenatore e scouting dell’Ucraina), Fabrizio Salvatore, Daniele Zappalà, Daniele Leucci, Diego Adamo e Attilio Di Giovanni (Nazionale italiana jazzisti), Vincenzo Sabatini, Olaf Peruzzi e Giulio Biagetti (dell’Aiac Grosseto), Antonio Razzi (già senatore della Repubblica), Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Massimo Galli, sindaco del Comune di Roccalbegna, Fabrizio Rossi, vicesindaco del Comune di Grosseto, Riccardo Megale e Riccardo Ginanneschi, assessori a turismo e lavori pubblici del capoluogo, Ludovico Baldi, consigliere comunale di Grosseto, Andrea Di Meglio. del Comune di Grosseto, Federico Mazzarello e Mario Magliozzi, del Comune di Castiglione della Pescaia.

Gli arbitri degli incontri saranno amichevolmente messi a disposizione dal locale comitato Uisp.

Mattatore del pomeriggio sarà l’apprezzato comico e imitatore Gianfranco Butinar, gradita ospite l’attrice Fanny Cadeo. Tra il primo e secondo tempo sarà in collegamento da Kiev anche il reporter ucraino, ma di adozione grossetana, Vladislav Maistrouk.

Prima della partita, dalle 14.30, le società di Grosseto Invictasauro, Nuova Grosseto, Giovani Grosseto, Roselle, Apssd Liberi di Giocare a Calcio, con la società di Terni Asd San Giovanni Bosco – Scuola calcio “Riccardo Zampagna”, daranno vita al “Trofeo dell’Amicizia”, che vedrà scendere in campo oltre 150 piccoli calciatori nati tra il 2014 ed il 2016.

Al termine della giornata, la famiglia Bianchi della Fattoria “La Principina” offrirà ai giocatori delle due squadre e alle autorità intervenute un buffet di saluto e ringraziamento.