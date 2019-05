“Il cielo per ultimo”: Michele Cecchini presenta il suo nuovo romanzo

Sabato 25 maggio, l’autore livornese Michele Cecchini sarà alla libreria Mondadori di Grosseto tutto il giorno per incontrare il pubblico e per presentare il suo ultimo romanzo “Il cielo per ultimo“, edizioni Bollati e Boringhieri.

Il libro

Emilio Cacini, il protagonista de “Il cielo per ultimo”, insegna educazione artistica alle scuole medie. Soprannominato “soldo di cacio”, per la statura non proprio da gigante e per la sua tendenza a essere piuttosto goffo, da sempre coltiva la passione per le immagini, tanto che spesso associa ciò che vive nella realtà ai dipinti dei suoi pittori preferiti. Cacio ha un figlio, Pitore, un bambino che soffre di una carenza nel normale sviluppo delle funzioni del linguaggio. In pratica, Pitore parla una lingua tutta sua, fatta di parole nuove. Cacio sembra non farne un dramma e anzi si impegna a trovare forme di comunicazione alternative alle parole, nel tentativo di stringere un legame sempre più forte con un figlio che alleva da solo.

L’autore

Cecchini, autore nato a Lucca nel 197272 e che attualmente insegna e vive a Livorno, dopo aver pubblicato per le edizioni Erasmo “Dall’aprile a Shantih” e “Per il bene che ti voglio”, torna con un romanzo delicato e colorato come un acquerello. Una nuova rappresentazione della paternità.