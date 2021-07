“Il Centro dell’estate”: giovedì serata di shopping, art, fun & food

Nuova serata di eventi nel centro storico di Grosseto: giovedì 15 luglio, nel cartellone estivo che il CCN Centro Storico di Grosseto ha realizzato con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto, è in programma una serata “..tra musica e laboratori”.

Piazza Dante vedrà l’esibizione musicale del “Creation Trio” con Aldo Milani al Sax, Alessio Buccella al piano e Francesco Favilli alla batteria, mentre, mentre Piazza Socci ospiterà Irene Biagioli, in arte Biagio.

Anche tanti locali del centro storico allieteranno i loro clienti con tanta buona musica.

Piazza Duomo invece sarà interamente dedicata ai bambini: ad inaugurare l’Area Kids saranno i laboratori di riciclo creativo di Dominga Tammone con la sua “Libertà Creativa”.

Sia gli eventi musicali in piazza, sia i laboratori saranno a numero chiuso e saranno in doppia replica ogni serata.

“Tutti gli spettacoli e i laboratori che proporremo quest’anno saranno totalmente gratuiti e di grande qualità – afferma Enrico Collura, presidente dell’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi che organizza l’evento –. Siamo felici di aver trovato musicisti e artisti che hanno risposto con disponibilità alla nostra richiesta di collaborazione.

Lo scorso anno, nonostante le imposizioni dei protocolli sanitari che imponevano la prenotazione per l’evento e le verifiche prima di entrare, siamo stati davvero soddisfatti della riuscita delle manifestazioni: quest’anno, dove tuti siamo più “allenati” a questo tipo di procedure, siamo certi che andrà anche meglio se possibile.

Ovviamente anche chi passeggerà potrà godere della musica. Chiediamo solo a ciascuno di avere il massimo senso di responsabilità e maturità nel non creare assembramenti al di fuori delle aree spettacolo o di laboratorio.”

Per partecipare ai due eventi musicali e al laboratorio sarà quindi necessario prenotarsi alla mail ccn.centrostoricogr@gmail.com indicando: nome, cognome e data di nascita di ciascuna persona che parteciperà, recapito telefonico (nel caso dei laboratori andrà indicato quello di un genitore), spettacolo o laboratorio scelto, orario scelto.

La prenotazione sarà confermata da una mail di risposta. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti.

Una volta esauriti i posti a sedere non sarà possibile sostare nei pressi dell’area spettacolo, onde evitare assembramenti.

A fare da contorno agli eventi nelle piazze la consueta apertura straordinaria dei negozi dopo cena con l’iniziativa dello “Shopping sale contest”, il concorso on line che da diritto a vincere 8 buoni dal valore di 50€ l’uno da spendere nei negozi aderenti all’iniziativa (maggiori info sulla pagina Facebook del CCN Centro Storico Grosseto).

Per gli amanti del buon cibo l’appuntamento sarà con la terza tappa di “Ristorando in sagra” che questa settimana proporrà come piatto forte il tortello.

Dal punto di vista culturale: in piazza Baccarini alle 21.00 il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma proporrà un talk show dal titolo “Roselle 2013 – 2021: gli scavi e le scoperte.”

Il prof. Andrea Zifferero (Università di Siena); il prof. Stefano Camporeale (Università di Siena); il dott. Luca Passalacqua (Università di Siena); la dott.ssa Mariagrazia Celuzza (già Direttrice del MAAM), con contributi delle dott.sse Benedetta Baleani, Valerj Del Segato e Chiara Mendolia, parleranno dei risultati delle più recenti campagne di scavo a Roselle.

L’evento sarà gratuito: per info e prenotazioni si potrà contattare il museo al numero 0564-488752 o alla mail accoglienzamaam@gmail.com

In contemporanea con l’evento in esterna, il museo rimarrà aperto fino alle 23.00, così come aperti rimarranno fino alla stessa ora il Polo Culturale Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e il Museo di Storia Naturale della Maremma.

Anche il Giardino dell’Archeologia resterà aperto in notturna per ospitare una nuova data del Bucinella Festival: dalle 21.15 Federico Guerri converserà con Nicolò Targhetta, l’autore di “Non è successo niente”, in una serata dal titolo “I dialoghi impossibili”.