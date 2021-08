Buon cibo, musica, danza, cultura e shopping: torna “Il Centro dell’Estate”

Penultimo appuntamento con il programma estivo del tradizionale giovedì sera “Il Centro dell’Estate – Shopping, art, fun & food”, realizzato dal Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad e Banca Tema, con la collaborazione di Ascom Confcommercio Grosseto e Confesercenti Grosseto.

Giovedì 26 agosto la serata prenderà il via con l’ultimo appuntamento di “Ristorando in sagra”, l’evento che porta in tavola menù fissi dedicati a molteplici specialità enogastronomiche locali, a prezzi vantaggiosi.

Dopo l’entusiasmante programma durato ben due mesi, la serata finale vedrà protagonista il formaggio, in collaborazione con l’azienda il Fiorino: ogni locale servirà due portate a base di prodotti del caseificio maremmano, oltre al dolce.

Le attività aderenti saranno consultabili alla pagina Facebook “Ristorando”.

Dopo cena, spazio al penultimo giovedì di aperture straordinarie di tanti negozi del centro storico, con un occhio sempre attento alle promo in occasione dei saldi estivi.

Ci sarà spazio anche per la cultura: infatti, tutti e tre i musei presenti nel cuore della città rimarranno aperti con orario continuato fino alle 23.00.

Sarà l’occasione per grandi e piccoli di visitare in sicurezza e al fresco il Polo culturale Le Clarisse, con il Museo Collezione Gianfranco Luzzatti, il Museo di storia naturale e il Museo archeologico e d’arte della Maremma con la mostra “Una terra di mezzo. I Longobardi e la nascita della Toscana”.

Anche la danza sarà protagonista della serata: al Giardino dell’archeologia, infatti, si terrà la seconda serata del festival diffuso di danza “Face Off”, promosso dalla Compagnia degli istanti e dalla Compagnia Simona Bucci, in collaborazione con il Comune di Grosseto, i Teatri di Grosseto, la biblioteca Chelliana, il Mibac, la Regione Toscana, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Molte le iniziative, tra laboratori per i più giovani e spettacoli, in particolare la sera di giovedì 26 sarà la volta di:

“Meraki”, di Emma Zaini e Luca Parolin – Nuovo Balletto di Toscana;

“Partie vide” (anteprima), coreografia di Eleonora Chiocchini, Francoise Parlanti – Compagnia degli Istanti;

“Acqua di pietra, fonte di prodigi”, regia Irene Paoletti, musiche di Emanuele Bocci – Anima Scenica Teatro.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15; l’ingresso costa 3 euro, è possibile prenotarsi scrivendo un messaggio WhatsApp ai numeri 328.6452779 o 340.1369666, oppure una mail all’indirizzo info@compagniadegliistanti.it.

La seconda parte della serata vedrà la musica protagonista in tanti locali del centro storico, con spettacoli musicali sparsi un po’ dovunque, il tutto unito da ottimi drink e cocktail.

“Nella nostra programmazione, questo giovedì – commenta Enrico Collura, presidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto – sarebbe dovuto essere quello dedicato al volontariato, come ormai da tradizione da un paio di anni, arricchito da un bel torneo di burraco. Come è stato per la tombola a fine luglio, la situazione pandemica ci ha scoraggiato a mettere in piedi una bella serata che però avrebbe potuto portare tanta, troppa gente nel nostro centro storico: abbiamo riflettuto sull’opportunità di proporre questo tipo di evento, al messaggio contradditorio che avrebbe portato avanti, considerando che molti dei protagonisti dell’evento sarebbero stati proprio coloro che sono più a stretto contatto con le conseguenze del Covid. Così abbiamo deciso di rimandarla alla prossima estate per godere a pieno di questa bella occasione. Ci rallentiamo ma non ci fermiamo: infatti manca ancora un giovedì a concludere la nostra programmazione. Giovedì 2 settembre sarà una serata all’insegna della musica, con l’esibizione di Paolo Mari e Andrea Bonucci, del gioco, con il Ludobus dell’associazione Bandus che farà provare giochi giganti di legno, e dello shopping con ‘Il giorno delle occasioni’ il fuori tutto del centro storico di Grosseto.”

Per rimanere sempre aggiornati sulle news del Centro commerciale naturale del centro storico di Grosseto, l’invito è a seguire la pagina Facebook “Ccn Centro Storico Grosseto”.