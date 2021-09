“Il Castello della felicità”: Alessia Denaro presenta il suo primo romanzo

Il Palazzo Collacchioni di Capalbio è il castello della felicità.

Ne è convinta Alessia Denaro, autrice di una bella storia per ragazzi ambientata in un fantastico castello dove si impara a vivere felici e dove si può scoprirne il segreto: la gioia della condivisione. Tra le mura del castello, Tristano, il protagonista del romanzo, conosce il piacere di gestire le emozioni e apprezza il valore della vita.

Il libro, edito da Salani, è uscito in questi giorni e verrà presentato a Capalbio, all’anfiteatro del Leccio, sabato 11 settembre con inizio alle 18.30. Questo incontro, organizzato da Capalbio Libri con la consueta collaborazione del Comune e della Fondazione Capalbio, sarà condotto da Mariella Zezza, caporedattore di Rai News 24, anche lei, come l’autrice, capalbiese d’adozione così come Roberta Colombo, scrittrice e sceneggiatrice che partecipa alla presentazione.

Alessia Denaro è nata a Siracusa, ha studiato all’Università di Roma dove vive con il marito e i quattro figli. Ha lavorato come avvocato in uno studio internazionale e si è occupata di finanza in una grande banca destreggiandosi tra contratti e pareri legali per molto tempo. Poi ha deciso che era ora di smettere e di dedicarsi alla sua passione di sempre: la letteratura. “Il Castello della felicità” è il suo primo romanzo.

La partecipazione alla presentazione è libera. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili previa esibizione del green pass. Collabora la libreria Bastogi di Orbetello che offrirà in vendita le copie del libro.