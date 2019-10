Torna la Festa del Parco della Maremma: in programma visite guidate gratuite per i residenti

Già da cinque anni è stata istituita, ogni terza domenica di ottobre, la Festa del Parco della Maremma, un modo per invitare i cittadini della comunità del Parco a conoscere l’area protetta ed a visitarla, gratuitamente.

Quest’anno la Festa del Parco, giunta alla 5^ edizione, si svolgerà domenica 20 ottobre e, per questa occasione, sono invitati tutti i residenti nei tre comuni della comunità del Parco – Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana – per i quali la visita in tutti gli itinerari a piedi sarà libera e gratuita.

Inoltre, proprio per far apprezzare e scoprire ancora meglio il Parco della Maremma, verranno organizzate visite guidate a tema, con prenotazione obbligatoria, per rendere noti aspetti particolari di due tra i percorsi più spettacolari del Parco.

“San Rabano con lo storico dell’arte”

Lungo il percorso per San Rabano una guida esperta di storia dell’arte illustrerà la storia dell’abbazia e, una volta giunti ai ruderi, sarà possibile entrare nella chiesa, solitamente chiusa al pubblico, in quanto l’iniziativa rientra tra gli eventi di “Oltre il Duomo”, la cui mostra è visitabile al piano ammezzato del centro visite. La partenza è in programma per le 9 dal centro visite e l’escursione è gratuita per tutti i residenti nei tre comuni del Parco.

“A spasso con il naturalista”

Suoni, colori e profumi di uno dei percorsi più suggestivi del Parco della Maremma che si snoda tra garighe e macchie del promontorio di Talamone fino a raggiungere uno dei tratti di costa più panoramici della Toscana. La guida illustrerà la geologia dell’area, la composizione vegetazionale e le specie animali che frequentano i diversi habitat che si trovano lungo l’itinerario. Il ritrovo è alle 9 davanti all’ingresso del Camping Village di Talamone.

Le escursioni, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, sono gratuite per i residenti nei tre comuni del Parco e al costo del normale biglietto per tutti gli altri.

Per le prenotazioni ed ulteriori informazioni è possibile contattare il centro visite al numero 0564.393238 o scrivere alla mail [email protected]

La Festa del Parco, in generale, è un’occasione unica per conoscere le meraviglie storico-naturalistiche presenti all’interno del Parco della Maremma.

Per usufruire del biglietto gratuito per gli itinerari a piedi, riservato ai residenti nei tre comuni della comunità del Parco, è sufficiente recarsi al Centro Visite di Alberese ed esibire la carta d’identità che attesta la residenza in uno dei comuni del Parco.