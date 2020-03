Emergenza Coronavirus: al via l’igienizzazione dei centri storici

L’amministrazione comunale di Magliano comunica che lunedì 16 marzo inizieranno i lavori di igienizzazione dei centri storici di Magliano in Toscana, Montiano e Pereta.

Il servizio, reso ancor più necessario dall’emergenza Coronavirus, prevede l’utilizzo di un’apposita macchina che produce vapore a 140 gradi. Il primo centro che verrà igienizzato sarà Magliano, seguiranno Montiano e Pereta.

Sei Toscana, che si occuperà dell’intervento, prevede di igienizzare anche in prossimità degli accessi degli uffici pubblici, delle banche, degli uffici postali e delle caserme dei Carabinieri.

Comprendendo il disagio che potrà crearsi per i cittadini costretti ad uscire di casa, il Comune invita a spostare le auto dagli stalli situati nei centri storici e nei pressi di uffici e caserme interessati, per rendere migliore un’attività di sanificazione che viene ritenuta fondamentale per garantire la salute dei cittadini.