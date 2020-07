Igienizzazione di teatri, museo archeologico e biblioteca: ecco quando saranno chiuse le strutture

Il Museo archeologico e la biblioteca comunale, rispettivamente lunedì 3 e martedì 4 agosto, saranno interessate da un intervento di sanificazione di tutti i locali che sarà eseguita dal Dipartimento del Savoia Cavalleria preposto a questo.

Per questo motivo la Chelliana sarà chiusa al pubblico per tutta la giornata del 4 agosto.

Inoltre, dall’11 al 14 agosto, si provvederà anche alla sanificazione del teatro degli Industri, mentre negli stessi giorni la biblioteca di via Mazzini sarà chiusa al pubblico per consentire l’intervento di igienizzazione della struttura, in vista della riapertura più ampia dei servizi al pubblico a partire dal 17 agosto.

Da metà agosto si potrà, infatti, accedere allo scaffale aperto delle sale Bambini e ragazzi, Narrativa, Dvd, e al settore Novità e dei fumetti.

L’accesso alla biblioteca avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e delle indicazioni contenute nel documento di indirizzo per la riapertura di biblioteche e archivi in Toscana; vi saranno accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

L’accesso sarà consentito purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo la fruizione, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante.