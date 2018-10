Idee regalo uomo: cosa regalare per essere sempre originali ed evitare le solite cose

Si dice che far felice una donna sia un’impresa difficilissima. Come se far felice un uomo sia la cosa più facile del mondo! I regali per lui o per lei presentano le stesse difficoltà, e possono dipendere dalla propria dimestichezza nello scegliere cosa regalare, sia col carattere del festeggiato. C’è chi ha quasi un dono innato nello scegliere i presenti, ha sempre ottime idee e riesce a destreggiarsi anche in periodi pieni di feste e ricorrenze. Come ci sono festeggiati che sono sempre contenti e, qualunque cosa celi il pacchetto, riescono sempre ad apparire come le persone più felici del mondo.

Al contrario c’è chi va in crisi anche se deve andare a comprare qualcosa che gli è stato quasi richiesto in modo palese. Come c’è chi trovare sempre quel piccolo difetto o problema per criticare ciò che ha ricevuto in dono.

Due mondi opposti che possono essere avvicinati grazie al web e a siti come DottorGadget, lo specialista che si occupa proprio della risoluzione di ogni criticità, problema o dubbio legato al mondo dei regali.

Oggi il Dottore ci dà qualche consiglio sulle idee regalo uomo, un argomento molto discusso e che sempre più persone cercano di risolvere proprio sul web.

In questo caso Internet è una grande risorsa, perché permette di andare alla ricerca di qualcosa di bello da regalare evitando di vagare inutilmente per negozi. I negozi possono andare bene se si sa già cosa prendere e dove prenderlo, altrimenti si rischia di perdere tantissimo tempo.

Se invece si ha un sito che raccoglie tantissime idee regalo uomo si può fare tutto comodamente da casa, senza perdite di tempo e anche con maggiore tempo per riflettere su qual è il pensiero migliore.

Non importa chi è il festeggiato, se è il papà, il marito, il fidanzato, un amico o un fratello; come non importa quale occasione si festeggia. Dal Natale ai compleanni, senza tralasciare tutte le altre occasioni speciali, con Internet si trovano sempre i migliori regali per lui.

Ecco alcune idee regalo uomo che potrebbero tornarvi utili a breve:

Poster 100 birre da grattare

I poster da grattare sono uno dei gadget più in voga del momento. Si tratta di poster dedicati a varie tematiche che hanno 100 caselle in stile gratta e vinci. Le tematiche possono essere viaggi, cose da fare, film o serie TV, cibo e perfino la birra. Il Poster 100 birre da grattare propone una selezione di birre scelte da ogni angolo del mondo. Quelle che avete già provato possono essere grattate per rivelare l’illustrazione dedicata. Quelle che non avete ancora provato vanno cercate, assaggiate e solo dopo grattate.

Set medievale da formaggio

L’happy hour è una cosa da fighetti. Il vero uomo fa l’aperitivo vecchio stile: formaggi, salumi, pane e poche altre cose per accompagnare dell’ottimo vino. Anche gli accessori possono fare la differenza e il Set medievale da formaggio è perfetto. Il set include un tagliere in legno a forma di scudo e tre “armi” per il formaggio, ognuna adibita ad un differente compito. C’è la lancia e due tipi di asce, per affettare, rompere e spalmare ogni tipo di formaggio, ma anche altri alimenti da aperitivo.

Lampada da scrivania TIE-Fighter

Se il festeggiato è un grande fan di Star Wars la Lampada da scrivania TIE-Fighter non solo rientra nelle idee regalo uomo, ma è anche una delle proposte migliori. Si tratta di una classica lampada con braccio regolabile che ha una luce molto particolare. Al posto della lampadina protetta dal paraluce c’è una miniatura di un caccia TIE-Fighter. Il risultato è un elemento di arredo spettacolare, ma al tempo stesso molto utile. Sia per la casa sia per l’ufficio.

Gioco di carte Barbe

Per finire un’idea regalo economica e divertente. Si tratta di un gioco di carte in stile Top Trumps in cui a confrontarsi non sono aerei, macchine né animali. A confrontarsi sono tanti uomini barbuti, e le protagoniste delle sfide sono proprio le loro barbe. Ogni barba è classificata secondo: Complessità, fattore di crescita, livello di manutenzione e stile. Su questi 4 valori ci si sfida per scoprire chi ha il migliore e vince le carte degli avversari. Chi di voi mira a diventare il prossimo campione del gioco di carte sulle barbe?