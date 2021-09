“Ideare e valutare le politiche di sicurezza urbana”: Summer School all’ex Ilva

La terza Summer School dal titolo “Ideare e valutare le politiche di sicurezza urbana”, percorso formativo organizzato dal Forum italiano per la sicurezza urbana, si svolgerà a Follonica dal 2 al 4 settembre e sarà articolata in 4 sessioni di lavoro ed una mattina di visiting in loco.

La valutazione delle misure di prevenzione e dei programmi per la sicurezza rappresenta oggi una delle questioni più importanti e discusse nel dibattito sulle politiche di sicurezza urbana e integrata. Il tema emerge, peraltro, con un certo ritardo in Italia, tant’è che anche i Paesi che vantano un’esperienza più che ventennale in questo campo hanno cominciato ad interrogarsi, perlomeno con una certa continuità, sull’efficacia delle misure e dei progetti negli anni adottati.

La riflessione sulla valutazione delle politiche di sicurezza porta ad interrogarsi sulla loro reale efficacia, sui meccanismi che effettivamente sono in grado di modificare certi fenomeni, sui processi, anche amministrativi, che accompagnano la loro realizzazione. Valutare significa infatti tornare a ragionare sui fenomeni, e non solo sulle soluzioni, e soprattutto significa orientare in qualche modo gli attori principali di queste nuove politiche, gli amministratori, i nuovi tecnici della sicurezza ad una analisi più approfondita dei problemi che si devono affrontare, evitando soluzioni facili e ispirate soltanto dalla ricerca di consenso.

Relatori specializzati per le tre intense giornate follonichesi, durante le quali i 30 partecipanti si concentreranno sulla sicurezza urbana come politica pubblica, sugli strumenti di policy per governare il crimine e il disordine pubblico, ma anche sugli strumenti di valutazione e sull’efficacia degli interventi e delle politiche di sicurezza attuate in Italia.

“Argomenti importanti e di estrema attualità – afferma il sindaco Andrea Benini –, che in questa estate così particolare più che mai interessano e ci interessano, perché la società è in continuo cambiamento e con essa anche gli strumenti per la tutela dell’ordine e del buon vivere. Per la città di Follonica è incentivante essere sede di un’iniziativa di formazione di tale importanza, anche perché la Summer School si svolgerà in modo non casuale all’interno dell’area ex Ilva: sicurezza urbana significa anche sottrare luoghi al degrado, proprio come da sempre questa amministrazione sta facendo attraverso le azioni di rigenerazione urbana per le quali l’area ex Ilva ne rappresenta il fulcro. Auguriamo un buon lavoro a relatori e partecipanti e ci auguriamo che le riflessioni che ne scaturiranno possano avere riscontri e conseguenze positive sulle azioni che le Forze dell’Ordine andranno ad attuare per tutelare tutti noi, la città, i turisti e la nostra vivibilità “.