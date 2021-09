Verso le amministrative, Giannotti: “Ecco le mie proposte per Punta Ala”

Si è tenuto, al centro commerciale Il Gualdo di Punta Ala, il primo incontro pubblico di Ianetta Giannotti, candidata sindaco per la lista civica L’Alternativa.

“Un successo, visti i numerosi presenti, un pubblico attento e preparato – si legge in una nota della lista civica -. Numerose le domande e le richieste di intervento sulle problematiche più sentite dalla comunità. Insieme a lei, Aldo Iavarone e Pasquale Preziosi, sono stati affrontati numerosi problemi non risolti da tempo. La candidata sindaco si è soffermata soprattutto sulle questioni relative al decoro urbano, da troppo tempo trascurato anche a causa di una raccolta rifiuti frammentaria e male organizzata, e all’assenza del servizio di guardia turistica. Ha preso un impegno con i presenti che, qualora la Usl non intervenga con per il servizio estivo dei medici, sarà sua intenzione fare una convezione con una cooperativa di medici che potranno assicurare tale servizio”.

“Un altro degli argomenti molto sentiti dai presenti è stata la mancanza di interventi a Punta Ala, negli ultimi 10 anni, a fronte di un Imu che ammonta a 5 milioni e mezzo di euro, su un totale di 12 milioni di base comunale (di cui oltre la metà vengono versati allo stato). E’ sua intenzione, una volta al governo del paese, reinvestire parte di tale cifra nei miglioramenti necessari alla frazione. Fra le criticità più sentite dai residenti, oltre a decoro urbano e alla sicurezza, è emersa anche la necessità di verificare l’utenza idrica gestita dall’Acquedotto del Fiora, con l’Ato rifiuti ed enti collaterali – termina il comunicato -. L’incontro è stato molto apprezzato dai presenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito e si sono anche resi disponibili a inviare idee“.