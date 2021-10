“I viaggi di Brek”: il libro di Gastone Novelli presentato in biblioteca

Sabato 23 ottobre, alle 18, alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, è in programma la presentazione del libro di Gastone Novelli “I viaggi di Brek“.

Ne parleranno la curatrice, Raffaella Perna, Maria Vittoria Marini Clarelli e Ivan Novelli.

“Considerato uno tra i più interessanti esempi di graphic novel italiano, ‘I viaggi di Brek’ di Gastone Novelli, pubblicato nel 1967 dall’editore Alfieri, viene oggi riproposto nella collana ‘Quaderni della Fondazione Echaurren Salaris’, in una nuova edizione limitata a 199 copie e curata da Raffaella Perna in collaborazione con l’Archivio Gastone Novelli. Con ‘I viaggi di Brek’ Novelli sconfina nel linguaggio delle bandes dessinées, ma porta con sé le idee, le forme e il vocabolario della sua pittura. Insieme alle venticinque tavole del fumetto, la nuova edizione propone uno studio che analizza la storia e il contesto culturale entro cui il libro di Novelli ha visto la luce, approfondendo aspetti ancora poco indagati del lavoro dell’artista.

Il libro costituisce un unicum nell’opera di Novelli: per il suo impianto complesso è oggi considerato uno dei più interessanti esempi di graphic novel italiano, contemporaneo alla ‘Rivolta dei racchi’ (1967) di Guido Buzzelli e a ‘Una ballata del mare salato’ (1967) di Hugo Pratt e in anticipo di due anni rispetto al più fortunato ‘Poema a fumetti’ di Dino Buzzati, pubblicato nel 1969 da Arnoldo Mondadori […] Il fumetto è per Novelli un fertile terreno di sperimentazione, in cui convergono le sue riflessioni sul linguaggio, sugli incroci fra pittura e scrittura, l’esperienza nel teatro sperimentale e l’interesse per le nuove istanze espresse dalla cultura beat: guardare da vicino alla struttura, alla storia e al contesto entro cui il libro ha visto la luce offre dunque un punto di osservazione privilegiato per approfondire aspetti ancora poco indagati del lavoro dell’artista”

dal saggio di Raffaella Perna

“‘I viaggi di Brek’ si presenta dunque come un’opera pionieristica e del tutto sperimentale, che tra l’altro mostra punti di contatto con le avanguardie letterarie del momento, anzitutto i Novissimi e poi il Gruppo 63, qualificandosi come una specie di equivalente figurativo della loro rivoluzionaria scrittura. L’informe antieroe Brek, ispirato a Grog, il più cavernicolo dei cavernicoli di B.C., dopo il matrimonio con la viceversa formosa Angelica, parte per una serie di veloci viaggi molto formativi, che lo portano in modo sincopato prima nel violento Texas e a New York a conoscere il razzismo, poi fin sulla Luna disperatamente solitaria, in seguito a esperire la psicoanalisi e l’Lsd, infine al Festival del Cinema di Venezia e, nel ‘gran finale’, come le Guardie Rosse a inalberare il libretto dei detti di Mao...“

Ferruccio Giromini, Fumo di china, maggio 2021

Gastone Novelli (Vienna, primo agosto 1925 – Milano 22 dicembre 1968) è tra i protagonisti dell’arte italiana del XX secolo. Dopo un lungo soggiorno in Brasile, dal 1954 si stabilisce a Roma, dove lavora a contatto con le punte più avanzate della ricerca artistica dell’epoca e conduce un’originale sperimentazione pittorica sui legami tra immagine, segno e linguaggio. Nel 1957 fonda con Achille Perilli la rivista “L’Esperienza moderna” e nel 1964 “Grammatica”, collaborando con gli scrittori della neoavanguardia italiana. Le sue opere fanno oggi parte di importanti collezioni di musei nazionali e internazionali: la Galleria nazionale, Roma; Galleria d’arte moderna, Torino; MART, Trento e Rovereto; Peggy Guggenheim Collection, Venezia; Museo del Novecento, Milano; MoMA, New York; National Gallery of Art, Washington; British Museum, Londra.

L’accesso è consentito ai soli possessori di Green Pass con prenotazione obbligatoria (cell. 335.7617773)