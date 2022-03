“I nuovi poveri”: il saggio di Daniele Biacchessi presentato all’associazione “Creature creative”

“I nuovi poveri”, il nuovo saggio di Daniele Biacchessi, edito da Jaca Book nella collana Contastorie, sarà presentato nella nuova sede dell’associazione “Creature creative”, in via Paolieri 17, ad Albinia, lunedì 21 marzo, alle 21. Sarà presente l’autore.

L’ingresso sarà a baratto: per celebrare l’arrivo della primavera, si chiede di portare in dono una piantina aromatica. Prenotazioni o informazioni al numero 339.8512603 o all’indirizzo e-mail associazionecreaturecreative@gmail.com.

“Creature creative” è un nuovo e innovativo spazio artistico creato e diretto dall’autrice e attrice Elena Guerrini ad Albinia, aperto al dialogo, al teatro, ai libri, al cinema d’autore, alla scrittura creativa e a workshop di musica, teatro e arte, per ritrovarsi in un simposio dal vivo e parlare cuore a cuore al di là dello schermo dopo questi due anni di chiusure.

Questa prima serata vedrà la presentazione di un libro importante per i tempi in cui viviamo. Un’inchiesta sulle disuguaglianze, sulle conversioni ecologiche, sulla visione di altri mondi possibili, un viaggio lungo le strade delle nuove povertà in Italia e nel mondo che delinea cause ed effetti e indica soluzioni possibili. Il racconto di un giornalista che analizza le nuove sfide ambientali ed economiche attraverso le storie delle persone, degli ultimi. “I nuovi poveri” è un pezzo di storia contemporanea narrata dal basso e osservata da prospettive diverse dalla mera logica del mercato. Storie di «pontefici» rimasti inascoltati, come Alex Langer; di Giorgio Nebbia e la sua critica al capitalismo; di chi si è ribellato al neoliberismo, come i profeti della «Via Campesina», dei teorici della «sovranità alimentare» come Nora McKeon, dell’economista Silvia Pérez-Vitoria, autrice del “Manifesto per un XXI secolo contadino”; degli urbanisti visionari come David Harvey e Bernardo Secchi; di Joan Martínez Alier e la lotta per la giustizia ambientale; dei volontari di Caritas, Pane Quotidiano, Emergency, Medici senza frontiere, Arci, Acli, brigate di solidarietà, le associazioni del Terzo settore, che indicano altri mondi possibili attraverso buone pratiche e azioni concrete.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e interprete di teatro di narrazione, regista e produttore cinematografico. E’ direttore editoriale di Giornale Radio, direttore di Radio On, responsabile della collana Contastorie di Jaca Book e presidente dell’associazione Arci Ponti di memoria. È stato caporedattore di Radio24-Il Sole24ore. E ancora prima ha lavorato per Rai, Italia Radio, Radio Regione, Radio Lombardia, Radio Popolare. È autore di 40 libri d’inchiesta su terrorismo, ambiente, mafie, Resistenza e storia contemporanea. Il suo ultimo libro è “I nuovi poveri. Inchiesta su disuguaglianze, conversioni ecologiche, mondi possibili” per Jaca Book, collana Contastorie. Sul piano cinematografico ha prodotto, scritto e diretto numerosi film indipendenti e di successo, tutti finanziati in crowdfunding e in collaborazione con l’illustratore Giulio Peranzoni, distribuiti attraverso supporti digitali (box dvd e download) e diffusi tramite centinaia di proiezioni pubbliche in Italia e in Europa (Parigi, Lussemburgo, Bruxelles).