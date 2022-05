“I meravigliosi racconti di Adelina”: Paola Alberti presenta il suo libro per ragazzi

Giovedì 19 maggio, alle 17.30, nel circolo Sandro Pertini, in via Emilia 146, a Grosseto, la scrittrice toscana Paola Alberti parlerà del suo libro per ragazzi “I meravigliosi racconti di Adelina” (Laurum Editrice). L’iniziativa rientra nel programma “Gli autori oltre il tempo rovinoso” e sarà presentata da Pasqualino Casaburi, presidente del circolo. Letture a cura di Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del delitto.

Si tratta di una raccolta di dodici racconti noir e surreali scritti da un’autrice inedita dei primi del Novecento, tramandati a una scrittrice contemporanea a una condizione: far conoscere queste meravigliose storie di fantasmi, di antichi manieri, di fatine dei boschi, di topini letterati, di apprendiste streghe e di polvere di stelle. Un testo che parla dell’amore per i libri e per la lettura e della forza dell’amicizia, che in questi racconti ha un valore salvifico.

L’autrice de “I meravigliosi racconti di Adelina”, Paola Alberti, esordì nel 2002 proprio con una raccolta di racconti “Il delitto si addice a Eva” (Jaca Book), premiata, oggetto di articoli accademici e di una tesi di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e ha pubblicato, come italianista, il saggio “Uno studio in giallo. Indagine sul poliziesco italiano” (Ets), oltre a numerosi libri di narrativa.

Ha fondato la Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), specializzata in murder-parties, per cui scrive i testi drammaturgici, e tiene corsi di scrittura creativa per adulti e per ragazzi.