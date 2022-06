“I Luoghi del Tempo”: Ginevra Di Marco rende omaggio a Margherita Hack

Il festival dedicato a Luciano Bianciardi non manca di ricordare anche altri importanti rappresentanti della cultura e della società italiana: è il caso di Margherita Hack, che avrebbe compiuto cent’anni il 12 giugno e che “I Luoghi del Tempo” ha deciso di ricordare grazie alla creatività e alla collaborazione con Ginevra Di Marco.

Giovedì 3 giugno il festival, infatti, si sposterà alla Rocca Aldobrandesca di Talamone, l’imponente fortezza che domina il borgo, costruita verso la metà del XIII secolo per volontà degli Aldobrandeschi, da dove partirà la camminata in ricordo di Margherita Hack. Alle 18, con “L’anima della terra vista dalle stelle” (progetto pensato nel 2009 insieme alla stessa Hack) Ginevra Di Marco, insieme al musicista Francesco Magnelli e a Federico Taddia (giornalista), ricorderanno la celebre astrofisica: un intreccio di racconti, musica e inserti tra scienza e società. Antonio Cagnacci (Associazione archeologica Odysseus) ed Elisabetta Santarelli (guida turistica) racconteranno invece la storia del borgo di Talamone. Coordinerà l’incontro il giornalista Gabriele Rizza.

Alle 19, Ginevra Di Marco si esibirà in un breve concerto con Francesco Magnelli (tastiere) e Andrea Salvadori (chitarra). A seguire verrà offerto il classico aperitivo del festival presso il Circolo della Vela con prodotti tipici del territorio a cura dell’azienda vinicola Bruni, dell’azienda agricola Silvia Leprai e della cooperativa I Pescatori di Orbetello.

I luoghi del tempo è organizzato dall’associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, con il contributo e il supporto della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; con la collaborazione del Main Sponsor Conad, Fondazione Luciano Bianciardi, Cesvot.

Si rinnova la collaborazione con Conad che dimostra la sua attenzione al territorio ed alle sue eccellenze, prodotti locali che fanno parte integrante della nostra Cultura e che assieme a Conad vengono valorizzati. La collaborazione assicura inoltre ai possessori di “Carta Insieme” uno sconto su tutti i biglietti del festival.

I protagonisti delle giornate

Federico Taddia

Autore e conduttore televisivo, giornalista e divulgatore scientifico. Inizia la sua attività nel 1994 scrivendo per Topolino e come giornalista freelance ha firmato su numerose testate. Ha condotto il programma di divulgazione culturale e scientifica Nautilus e con Telmo Pievani ha realizzato il podcast “La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio” e lo spettacolo teatrale “Il maschio inutile”. Insieme a Margherita Hack ha scritto e pubblicato il saggio “Perché le stelle non ci cadono in testa?” (Editoriale Scienza, 2010) e il libro “Nove vite come i gatti” (Rizzoli, 2012).

Ginevra Di Marco

Una delle voci più intense della canzone italiana, dopo l’esperienza con Csi e Pgr, dal 2004 si è dedicata alla ricerca della tradizione e della musica popolare italiana e internazionale. Dopo aver portato in scena lo spettacolo “L’anima della terra (vista dalle stelle)” con Margherita Hack, sta lavorando con Gabriella Greison, Francesco Magnelli (già tastierista di Litfiba, Ccp e Csi) e Andrea Salvadori su un progetto ispirato alla grande astronoma.

Informazioni, biglietti e prevendite

Biglietto € 5

Ridotto € 3 per i possessori di Carta Insieme Conad e di Grosseto Card (Fondazione Grosseto Cultura). Si prega di presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Prevendite: Iat Follonica, via Roma 49 – Tel. 0566.52012 – Prevendite online: www.festivaldimaremma.it – www.iluoghideltempo.it

Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: Iat Follonica, via Roma 49 – Tel. 0566.52012 – E-mail: maremmaarte@gmail.com