“I luoghi del drago”: una giornata di eventi per conoscere il sistema difensivo degli Appiani

A Scarlino torna l’appuntamento con la storia.

Martedì 10 agosto, alle 18, è in programma l’evento “I luoghi del drago-Scarlino tour experience”: il ritrovo è nel parco della Rocca Pisana. Il costo del biglietto è 15 euro: per partecipare è obbligatoria la prenotazione (info@pastexperience.it o 339 7544894).

Il pomeriggio sarà scandito da tre momenti dedicati al progetto il “Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di Piombino“. Alle 18 è in programma la visita alla Rocca Pisana e alla chiesa di San Donato con lo storico Marco Paperini, con un aperitivo al tramonto sul golfo di Follonica. Seguirà la presentazione della “Mappa dei luoghi del drago”, disegnata dal fumettista livornese Alessandro Ballucchi: una carta del territorio dell’antico Stato di Piombino che evidenzia i luoghi fortificati del circuito difensivo degli Appiani e come visitarli. Il pomeriggio si concluderà con un brindisi di benvenuto ai nuovi membri del progetto: la Fondazione Polo universitario grossetano e la Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti.

“Il Sistema degli Appiani – spiega Michele Bianchi, assessore alla cultura del Comune di Scarlino – è uno strumento indispensabile per far crescere la qualità, la consapevolezza e anche i numeri dei turisti che arrivano in Maremma. I Musei di Scarlino fanno sistema tra loro, si agganciano al sistema dei Musei di Maremma e sono le porte del Geoparco Unesco delle Colline Metallifere».