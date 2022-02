“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: la rassegna torna con il duo Vallini-Galeazzi

L’edizione 2022 della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” torna sabato 26 febbraio alle 17, nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria (l’ingresso è libero, osservando le disposizioni anti-Covid). Si esibirà il duo Davide Vallini (sassofono) e Mirko Galeazzi (pianoforte), che eseguirà musiche di Caravan, Bedard, Schullof, Francaix e Piazzolla.

La rassegna proseguirà fino a giugno.

Gli appuntamenti successivi sono in cartellone per il 12 marzo (duo tromba e pianoforte con Michele Makarovic e Stefano Pioli), 26 marzo (duo sassofono e chitarra con Davide Vallini e Alessandro Benedettelli), 9 aprile (duo violino e pianoforte con Claudio Cavalieri e Ettore Candela), 23 aprile (guida all’ascolto della “Turandot” di Puccini, a cura di Ettore Candela), 7 maggio (duo violino e chitarra con Valentina Garofoli e Alessandro Benedettelli), 14 maggio (duo pianistico a quattro mani con Gaia Chistiakova e Diego Benocci), 28 maggio (Brass Brothers con Michele Makarovic e Emanuele Barbetti alla tromba, Marco Piccioni, Dario Sarti e Mauro Mancianti al filicorno soprano, Massimiliano Santella e Riccardo Tonello al trombone, e Angelo Fucci al contrabbasso, in un concerto dedicato a un programma che spazia dal jazz orchestrale degli anni ’40 alla musica leggera degli anni ’60 con musiche di Webbern, Williams, Morricone e Schultze e altri) e infine il 4 giugno, con un’altra guida all’ascolto a cura di Ettore Candela, questa volta sulla “Bohème” di Puccini.