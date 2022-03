“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: terzo appuntamento della rassegna musicale

Il terzo appuntamento della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” è anticipato a sabato 19 marzo (anziché sabato 26 marzo, come era stato annunciato in un primo momento), sempre alle 17 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, osservando le disposizioni anti-Covid.

Si esibirà il duo composto da Davide Vallini (nella foto in alto) (sassofono) e Alessandro Benedettelli (nella foto in basso) (chitarra). Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Ibert (“Entr’acte”), Villa-Lobos (“Bachianas brasileiras n.5”), Sauguet (“Six pieces faciles”), Piazzolla (“Cafè 1930”), Hovhaness (“Suite”) e Zohn (“Umoresca” e “Danza”). Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Gli appuntamenti successivi sono in programma il 9 aprile (duo violino e pianoforte con Claudio Cavalieri e Ettore Candela) e il 23 aprile (guida all’ascolto della “Turandot” di Puccini, a cura di Ettore Candela). La rassegna proseguirà fino a giugno.