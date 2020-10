“I concerti del Granduca”: Francesco Seri protagonista con “Istanti”

Dopo il fortunato debutto avvenuto nello scorso mese di settembre alle Terme Marine, “I concerti del Granduca” si spostano la domenica pomeriggio, a partire da domenica 25 ottobre, alle 17.30 (con ingresso alle 17) nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca con lo spettacolo “Istanti“, parole e musica di Francesco Seri.

“Istanti” è il percorso autobiografico, trasportato e trascritto sulle note musicali, del clarinettista (ma anche cantante, compositore e direttore d’orchestra) umbro Francesco Seri. Ogni brano, sia esso vocale che strumentale è preceduto da un breve racconto della sua intensa carriera artistica, dall’incontro con il celebre maestro Carlo Maria Giulini, con il quale ha studiato direzione d’orchestra, a quello altrettanto emozionante con Piero Farulli e la sua celeberrima Scuola di musica di Fiesole, fino al fortunato incontro con il maestro Luis Bacalov e alla sua successiva collaborazione in occasione dell’incisione della colonna sonora de “Il Postino” di Massimo Troisi. Il magico clarinetto ascoltato nel tema della colonna sonora del film è infatti proprio quello di Francesco Seri.

Accompagnato da Matteo Parretta alla chitarra, David Padella al contrabbasso e da Federico Gili alla fisarmonica, Seri suona canta e racconta gli istanti (sia artistici che familiari) più significativi della propria vita, rappresentando in definitiva in questo spettacolo il percorso di vita di ciascuno di noi, visto, “sentito” e filtrato però attraverso l’ottica e la sensibilità dell’artista e del musicista rendendolo infine, attraverso l’emozione della musica e alle corde del cuore che riesce a toccare, fruibile alla sensibilità del pubblico.

Purtroppo, dato il contingentamento degli ingressi in ottemperanza al D.M. legato al Covid-19, i posti sono già esauriti e gli organizzatori (che promettono alcune dirette Facebook) invitano sin d’ora a prenotare per i prossimi concerti, che sono tutti ad ingresso gratuito, contattando direttamente l’associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche sms o WhatsApp) o per e-mail (amiquart@gmail.com).