“I cambiamenti climatici in Maremma”: convegno organizzato da Coldiretti

Un’estate che ricorderemo a lungo non solo per il caldo record, con punte molto frequenti anche superiori ai 40 gradi, ma per la prospettiva che i cambiamenti climatici ci imporranno.

Se ne parla in occasione del convegno “I cambiamenti climatici in Maremma: criticità, prospettive e soluzioni“, promosso da Coldiretti Grosseto e in programma giovedì 4 agosto (dalle 9.30) alla Tenuta di Alberese (Strada del Mare, 25), in località Spergolaia, ad Alberese, che, partendo dalla contingenza dell’attualità con la siccità che ha tagliato del 30% le produzioni agricole mettendo a rischio l’approvvigionamento alimentare, pone l’attenzione sui progetti e sulle strade da percorrere per affrontare gli effetti del climate change.

Ne parleranno, insieme al presidente di Coldiretti Toscana e delegato confederale per Grosseto, Fabrizio Filippi, e al direttore provinciale, Milena Sanna, il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Fabio Bellacchi; l’amministratore unico del Lamma, Bernardo Gozzini; il direttore dell’Anbi, Fabio Zappalorti; il direttore dell’Anbi nazionale, Massimo Gargano; il vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Modererà Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana.

In occasione del convegno si parlerà inoltre di agricoltura 4.0 con i progetti messi in campo per ridurre gli sprechi di acqua ed aumentare la redditività delle produzioni attraverso processi agronomici più sostenibili. Per informazioni e partecipazione contattare l’ufficio di Coldiretti Grosseto allo 0564.438911.

Per informazioni https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.