Verso le politiche, noto imprenditore aderisce a Fratelli d’Italia: “Sarà valore aggiunto”

“Hubert Ciacci, noto commerciante e imprenditore locale, che porta avanti da sempre le eccellenze locali del Made in Italy, personaggio storico della destra di Montalcino, aderisce al partito di Giorgia Meloni“.

Ad annunciarlo sono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e candidato alla Camera nel collegio uninominale Siena-Grosseto, e Francesco Michelotti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Siena e candidato alla Camera nel collegio plurinominale Siena-Grosseto-Arezzo-Livorno.

“La scelta fatta da Ciacci – commentano Rossi e Michelotti –, un imprenditore locale che tiene da sempre al proprio territorio, è una sintesi di quanto importante sia il messaggio che la destra e Fratelli d’Italia stanno raccogliendo su tutti i luoghi del comprensorio delle provincie di Siena e Grosseto, con la nascita di numerosi nuovi circoli territoriali, frutto della politica coerente e vicina ai cittadini e alle imprese, da sempre portata avanti dal nostro partito. Tutto il centrodestra unito, nella tornata elettorale delle Europee del 2019, aveva superato il Pd e la sinistra nel comune di Montalcino: questo un monito per tutto il comprensorio che il vento sta cambiando ed è cambiato. Lo stesso Ciacci è stato candidato sindaco nell’ultima tornata elettorale nelle fila del centrodestra appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Adesso, dopo un breve periodo di riflessione nel quale non ha mai abbandonato la politica, la scelta di Ciacci di aderire a Fratelli d’Italia“.

“La mia decisione di aderire al partito della Meloni è soltanto mia – dichiara Hubert Ciacci – ed è maturata dopo un percorso politico nel quale ho preso atto che le idee e le tematiche portate avanti da Fratelli d’Italia, specialmente in quest’ultimo periodo, sono quelle giuste per far uscire non solo il nostro territorio, ma il nostro Paese dalla crisi nella quale è stato portato dal Pd e dalla sinistra in quest’ultimi anni. Idee che trovano il mio incondizionato appoggio e anche l’appoggio di chi mi sta vicino nel territorio di Montalcino“.

“Quindi, il partito rappresentato da Giorgia Meloni, con Ciacci, si arricchisce, su uno dei più importanti e rappresentativi territori della Val d’Orcia, di un politico e imprenditore di grande riferimento, che rappresenta un valore aggiunto per tutti i cittadini di quella comunità, frutto di una destra e di un centrodestra uniti, pronti a governare il Paese”, concludono Fabrizio Rossi e Francesco Michelotti.