I Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti in rinforzo delle squadre del comando di Viterbo e Roma per l’incendio di un hotel a Marina di Montalto, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Al momento sono sconosciute le cause ed i danni alla struttura risultano ingenti.

Non si hanno notizie su eventuali feriti.

Notizia in aggiornamento