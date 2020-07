“Gira nel mio cerchio”: l’hip hop protagonista di proiezioni alla Proloco

“Hip hop diffusion” è il titolo dell’appuntamento di domani, domenica 26 luglio, alle 21.30, alla Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo.

Si tratta di una serie di proiezioni audiovisive inerenti la cultura hip hop con cui il collettivo toscano Edf racconta l’esperienza di riqualificazione urbana grazie ad interventi pittorici e performance artistiche che partono dalla street art per arrivare all’arte sociale.

In programma la proiezione del documentario “Break The Siege” di Giulia Giorgi, girato in Palestina durante il progetto “Hip-Hop Smash the wall”, esperienza di collaborazione tra artisti della scena hip hop italiana e locale. Inoltre, anche alcuni estratti dal documentario “Numero zero” di Enrico Bisi, insieme alle riflessioni di Andrea “Mind” sullo sviluppo del rap e della cultura Hip-Hop in contesti di provincia con il montaggio di Carlo Settembrini.

La serata è inserita all’interno del progetto “Gira nel mio cerchio” di Arcisolidarietà Grosseto, cofinanziato dalla Regione Toscana e destinato in prevalenza alla popolazione giovanile. Il progetto si propone di contrastare e prevenire il disagio e di favorire lo sviluppo di legami sociali, attraverso l’impiego di forme comunicative ed espressive e di azioni radicate nella prassi espressiva della cultura giovanile contemporanea.

Il “cerchio” di cui si parla nel titolo del progetto è un riferimento al “fare cerchio” attorno a chi balla, e anche al cypher, che in gergo è l’alternarsi ciclico dei ballerini. È la modalità ritualizzata con cui si ballano la breakdance e l’hip hop: democratica – entra chi vuole, quando vuole e come vuole – e caratterizzata da regole informali che insistono sul rispetto tra i partecipanti con la messa al bando di ogni forma di violenza e di contatto.

La pratica dell’hip hop è una delle attività caratterizzanti il progetto e da qui la nascita della serata “Hip Hop Diffusion”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Gradita la prenotazione al numero 333.4949539 oppure alla mail arcicomgrosseto@gmail.com.