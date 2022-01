La catena Healthy Fast Food PokèFlash arriva in città: previste 5 assunzioni

PokèFlash nasce a dicembre 2019 da un’idea di tre giovani ragazzi con la passione del cibo salutare. Dopo aver conosciuto il Pokè hanno deciso di riadattarlo in chiave moderna per generare un servizio di fast food innovativo, genuino e pronto in un flash.

Il Pokè è un piatto di origine della tradizione hawaiana, con valori nutrizionali perfettamente bilanciati, salutare, gustoso e di veloce consumazione. Sono possibili numerosi abbinamenti grazie alla vasta quantità di ingredienti presenti (riso, verdure, frutta, carne e pesce). Il piatto è stato rivisitato da PokèFlash in chiave moderna e adattato al nostro concept Flash.

PokèFlash si contraddistingue per la velocità di ordinazione: è possibile ordinare e ricevere un piatto personalizzato e curato in soli due minuti. Perfetto per la una pausa lavoro o una pausa studio e se gustato in compagnia è ancora meglio.

Il locale si caratterizza per un concept colorato, moderno e giovanile accompagnato da un servizio “flash”, con piatti creati su misura e ingredienti healthy.

C’è la possibilità di ordinazione tramite le principali piattaforme Delivery per il servizio a domicilio e tramite l’esclusiva App per il take-Away o online.

Il locale aprirà a Grosseto, in via Ricasoli 2, entro fine febbraio. I titolari stanno cercando un totale di 5 figure professionali: uno store manager, 2 banconisti, un aiuto cuoco e un cuoco.

“Dopo il grande successo ottenuto dal 2019, PokèFlash è la catena di Pokè più affermata in Toscana con 5 locali e altri 2 in progetto entro luglio 2022 – spiega Alessandro Sbrana, co-fondatore di PokèFlash srl –. Attualmente siamo attivi a Pisa, Livorno, Pontedera e Lucca. Prevediamo di arrivare a raggiungere 10 locali in tutta la Toscana e nelle regioni vicine entro la fine del 2022. PokèFlash vi aspetta all’inaugurazione di Grosseto per farvi provare un’esperienza unica. Seguiteci sui nostri canali social Facebook, Instagram e TikTok per restare aggiornati sulla data ufficiale di apertura Grosseto“.

Sito internet: www.pokeflash.it