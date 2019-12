Il Guzzo d’oro 2019 a Paolo Mastracca: cerimonia in municipio

Si terrà giovedì 12 dicembre, alle 18, nella sala consiliare del municipio di Porto Santo Stefano, la cerimonia di consegna del Guzzo d’oro 2019 a Paolo Mastracca.

Il “Guzzo d’oro”, come si evince dal nome, è un riconoscimento che si rifà al Palio e quindi alle tradizioni storiche ed ai sentimenti popolari più rappresentativi e profondi della gente santostefanese, ogni anno viene assegnato ad una personalità che ha esaltato e valorizzato con il suo impegno e con la sua appartenenza alla comunità locale questi sentimenti. E tra le finalità della sua istituzione c’è proprio quello di rendere omaggio ad una persona che nel corso della sua vita tanto si è dedicata al Palio.

Anche quest’anno il riconoscimento, che consiste in una riproduzione in argento bagno oro del tradizionale gozzo in legno con il quale si corre il Palio di Ferragosto, è offerto dallo Yacht Club Santo Stefano, il cui presidente Piero Chiozzi presenzierà alla cerimonia.