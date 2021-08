“Gunda”: il documentario candidato all’Oscar arriva al Museo di storia naturale

Dopo Festambiente e l’anteprima di “Watermark”, organizzata insieme alla Festa del cinema di mare, domani, martedì 24 agosto, alle 21.30, proseguono al Museo di storia naturale (in strada Corsini 5 a Grosseto) le proiezioni del Clorofilla film festival, promosso da Legambiente con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Il documentario in programma è “Gunda” di Viktor Kosakovskiy, che racconta la vita quotidiana di un maiale, la scrofa Gunda, che vive insieme ad altri animali in una fattoria, situata nella Foresta Nera. In compagnia di due mucche, un pollo con una zampa sola e le galline, il maiale con la sua routine scardina le prospettive della narrazione, raccontando una storia profonda.

Prodotto da Joaquin Phoenix e acclamato da Paul Thomas Anderson che lo ha definito “puro cinema”, “Gunda” è un documentario minimalista, visivamente straordinario e di profonda importanza sul mondo degli animali.

“Gunda” è un film in bianco e nero, senza esseri umani e senza parole. Riassunto drasticamente così, il doc può quasi sembrare uno scherzo, in realtà si tratta di una vera e propria esperienza di cinema immersivo e profondamente toccante. Nessuno parla perché i protagonisti sono gli animali e la “star” principale è una scrofa di nome Gunda.

Acclamato sin dalla sua premiere mondiale alla Berlinale, il film ha intrapreso un ampio percorso all’interno dei circuiti festivalieri internazionali, arrivando nella shortlist degli Oscar come miglior documentario e ottenendo la nomination agli European Films Awards nella categoria European Documentary 2020.

Prenotazioni al numero 339.1201079 o alla mail cinema@festambiente.it.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con green pass.