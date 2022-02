Cambio della guardia alla Polizia Municipale: il Comandante va in pensione

Cambio del comandante della Polizia Municipale a Magliano in Toscana.

Stefano Venturelli (nella foto in alto con il sindaco Cinelli) lascerà la guida del corpo avendo raggiunto l’età della pensione. La selezione per il nuovo comandante è stata vinta da Guido Innocenti (nella foto in basso), già dipendente dell’ente e impiegato all’ufficio anagrafe.

La cerimonia di cambio del comandante si terrà domenica 13 febbraio, alle 10.30, di fronte al Municipio di Magliano alla presenza del sindaco Diego Cinelli, della Giunta comunale e dei consiglieri.