“Maremma d’aMare”: ecco la nuova guida turistica gratuita

E’ in distribuzione in questi giorni la guida gratuita “Maremma d’aMare”, nata nel 2012 da un’idea dell’agenzia “Primo Piano” di Follonica e da allora diventata punto di rifermento per turisti e cittadini, che sfogliando la pubblicazione vengono condotti alla scoperta del nostro territorio e delle tante eccellenze che lo caratterizzano.

Quest’anno però è stato particolare, con numerose difficoltà nell’andare in stampa per questa edizione 2020, viste le tante problematiche che si sono dovute affrontare nella sua realizzazione a causa del lungo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, che ha colpito duramente la nostra nazione, proprio nei mesi in cui solitamente questa guida prende vita e viene realizzata.

“Ma non ci siamo arresi – dicono gli organizzatori –, anzi abbiamo voluto fortemente dare continuità a questo importante strumento di promozione del territorio, consapevoli che mai come in questo momento sia importante valorizzare e promuovere al meglio la nostra magnifica terra di Maremma, sostenendo in questo modo al contempo le tante realtà commerciali che vi operano con passione, impegno e professionalità. In un periodo così difficile come quello che abbiamo passato ed in parte stiamo ancora vivendo, siamo convinti che la forza della bellezza del nostro territorio insieme alle tante risorse commerciali, a partire dai piccoli negozi, le botteghe artigiane, l’enogastronomia, i parchi, i musei e tante altre ancora, svolgano un ruolo importante per la nostra comunità e siano linfa vitale per il richiamo turistico”.

Maremma d’aMare, realizzata in elegante carta patinata, descrive la Maremma in modo dettagliato, con delle bellissime ed inedite immagini a colori, di tanti luoghi “incantati” da visitare. Ad ogni edizione, proponendo occasioni di visita di posti a volte meno conosciuti, ma sempre molto interessanti, come solo la Maremma riesce ad offrire. La guida riporta anche la traduzione in inglese, in modo che possa essere fruibile dalla maggior parte dei turisti. Abbinata alla guida è presente la “FolloniCard Maremma” (anch’essa gratuita), che permette di visitare parchi, musei ed attrazioni, fare shopping nei negozi, cenare nei ristoranti della zona, il tutto a prezzo scontato. Uno strumento moderno che permette di scoprire la Maremma risparmiando. Per queste sue caratteristiche e peculiarità ha ottenuto nel tempo riconoscimenti e patrocinio da Comune di Follonica, Proloco Follonica, associazione Ristoranti, Confartigianato, Confesercenti, Coldiretti e altre associazioni ancora.

Guida e card sono reperibili nelle strutture ricettive convenzionate come alberghi, villaggi, negozi, ristoranti (ovviamente nel rispetto della normativa anti-covid vigente). Si possono anche richiedere, durante tutto l’anno, alla Pro Loco di Follonica o all’agenzia Primo Piano di Follonica (via Bicocchi 129/A, di fronte alla stazione ferroviaria).

Altre informazione sono fruibili sul sito www.follonicard.it, sulla pagina Facebook “Follonicard Maremma” e sulla pagina Instagram “Made_in_Maremma”.