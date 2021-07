“Maremma d’aMare”: ecco la nuova guida turistica gratuita

E’ in distribuzione in questi giorni la nuova guida turistica gratuita “Maremma d’aMare”, che questa estate celebra anche una ricorrenza particolare, ovvero la decima edizione, da quel 2012 in cui uscì per la prima volta, grazie ad un’idea dell’agenzia “Primo Piano” di Follonica e da allora diventata punto di rifermento per turisti e cittadini, che, sfogliando la pubblicazione, vengono condotti alla scoperta del nostro territorio e delle tante eccellenze che lo caratterizzano.

Un’edizione speciale, quindi, per un progetto nato per promuovere e valorizzare la nostra bellissima terra di Maremma, raccontando di luoghi storici ed artistici, borghi caratteristici, percorsi naturalistici, dando voce al contempo anche alle piccole e grandi realtà artigianali e commerciali che fanno di questa nostra terra un posto unico dove vivere e una meta turistica fra le più belle in Italia.

“Maremma d’aMare”, realizzata con un’elegante carta patinata, descrive questo magnifico angolo di Toscana in modo dettagliato, con delle bellissime ed inedite immagini a colori, di tanti luoghi “incantati” da visitare. Ad ogni edizione, proponendo nuove occasioni di visita di posti a volte meno conosciuti, ma sempre molto interessanti, come solo la Maremma riesce ad offrire. La guida riporta anche la traduzione in inglese, in modo che possa essere fruibile dalla maggior parte dei turisti.

Abbinata alla pubblicazione è presente la “FolloniCard Maremma” (anch’essa gratuita), che permette di visitare parchi, musei ed attrazioni, fare shopping nei negozi, cenare nei ristoranti della zona, il tutto a prezzo scontato. Uno strumento moderno che permette di scoprire la Maremma risparmiando. Per queste sue caratteristiche e peculiarità, l’iniziativa ha ottenuto nel tempo vari riconoscimenti ed il patrocinio del Comune di Follonica, Proloco Follonica, Associazione Ristoranti, Confartigianato, Confesercenti, Coldiretti e molte altre associazioni. Guida e card sono reperibili nelle strutture ricettive convenzionate come alberghi, villaggi, negozi, ristoranti e si possono anche richiedere, durante tutto l’anno, all’agenzia Primo Piano di Follonica in via Bicocchi 129/A (di fronte alla stazione ferroviaria).

Altre informazioni sono altresì fruibili sul sito www.follonicard.it, sulla pagina Facebook “Follonicard Maremma” e sulla pagina Instagram “Made_in_Maremma”.